Стоунс и Уокер заберут домой кота, жившего с ними на базе сборной Англии в Катаре

Защитники сборной Англии и "Манчестер Сити" Джон Стоунс и Кайл Уокер заберут домой кота, который жил с ними на тренировочной базе в Катаре. Они подружились с бездомным котом и обещали забрать его с собой в случае победы на ЧМ.

После поражения от сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира, Стоунс и Уокер все равно решили взять кота домой. Игроки назвали животное Дэйвом. После отъезда сборной Англии с базы кот был перемещен в карантин, и ему сделали необходимые прививки для перевозки.

В карантине Дэйв проведет четыре месяца, после чего будет отправлен в Великобританию. Там он будет жить либо на базе "Манчестер Сити", либо дома у Джона Стоунса или Кайла Уокера.