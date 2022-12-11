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Стоунс и Уокер заберут домой кота, жившего с ними на базе сборной Англии в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Игроки подружились с котом и назвали его Дэйвом

Стоунс и Уокер заберут домой кота, жившего с ними на базе сборной Англии в Катаре

Фото: The Telegraph

UA-Футбол
Новина українською

Защитники сборной Англии и "Манчестер Сити" Джон Стоунс и Кайл Уокер заберут домой кота, который жил с ними на тренировочной базе в Катаре. Они подружились с бездомным котом и обещали забрать его с собой в случае победы на ЧМ.

После поражения от сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира, Стоунс и Уокер все равно решили взять кота домой. Игроки назвали животное Дэйвом. После отъезда сборной Англии с базы кот был перемещен в карантин, и ему сделали необходимые прививки для перевозки.

В карантине Дэйв проведет четыре месяца, после чего будет отправлен в Великобританию. Там он будет жить либо на базе "Манчестер Сити", либо дома у Джона Стоунса или Кайла Уокера.

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В статье: Кайл Уокер Джон Стоунс Национальная сборная Англии Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Kalyna (Montreal)
11.12.2022 в 20:09
Гарний жест. Можна ознайомити з новиною прес-аташе Бразилії. )))
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