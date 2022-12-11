Ширер: Этот пенальти будет доставлять Кейну боль до конца его жизни

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал незабитый пенальти капитана "трех львов" Харри Кейна в четвертьфинале Чемпионата мира против национальной команды Франции.

"Нападающие – это не просто голы. Это также о промахах. Этот пенальти будет доставлять Харри боль до конца его жизни.

Но он пойдет снова бить, он потребует мяч, потому что это то, что делают нападающие", - написал Ширер.