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Ширер: Этот пенальти будет доставлять Кейну боль до конца его жизни
Футбол - это не всегда про голы
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал незабитый пенальти капитана "трех львов" Харри Кейна в
"Нападающие – это не просто голы. Это также о промахах. Этот пенальти будет доставлять Харри боль до конца его жизни.
Но он пойдет снова бить, он потребует мяч, потому что это то, что делают нападающие", - написал Ширер.
Первый заработанный пенальти в игре с "Ле Бле" Кейн уверенно реализовал, разведя по разным углам мяч и Уго Льориса. А при втором ударе в концовке матча Харри
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