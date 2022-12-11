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Ширер: Этот пенальти будет доставлять Кейну боль до конца его жизни

Чемпионат мира FIFA
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Футбол - это не всегда про голы

Ширер: Этот пенальти будет доставлять Кейну боль до конца его жизни

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал незабитый пенальти капитана "трех львов" Харри Кейна в четвертьфинале Чемпионата мира против национальной команды Франции.

"Нападающие – это не просто голы. Это также о промахах. Этот пенальти будет доставлять Харри боль до конца его жизни.

Но он пойдет снова бить, он потребует мяч, потому что это то, что делают нападающие", - написал Ширер.

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Первый заработанный пенальти в игре с "Ле Бле" Кейн уверенно реализовал, разведя по разным углам мяч и Уго Льориса. А при втором ударе в концовке матча Харри пробил выше ворот французов.

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В статье: Англия Франция Алан Ширер Харри Кейн
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