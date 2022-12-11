Касильяс: Я бы хотел, чтобы Марокко или Хорватия выиграли ЧМ

Бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс поделился мыслями насчет исхода Чемпионата мира в Катаре.

"Я хотел бы, чтобы команда, у которой никогда не было шанса выиграть Чемпионат мира. Команда как Марокко или Хорватия.

Но также есть и команда с давними футбольными традициями, как Аргентина и Франция - чемпионы мира, с очень хорошим поколением. Я надеюсь, что они сыграют очень хорошо, и тот, кто выиграет семь игр, будет лучшим на турнире", - рассказал испанец.