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Касильяс: Я бы хотел, чтобы Марокко или Хорватия выиграли ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Прогноз Икера

Касильяс: Я бы хотел, чтобы Марокко или Хорватия выиграли ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс поделился мыслями насчет исхода Чемпионата мира в Катаре.

"Я хотел бы, чтобы команда, у которой никогда не было шанса выиграть Чемпионат мира. Команда как Марокко или Хорватия.

Но также есть и команда с давними футбольными традициями, как Аргентина и Франция - чемпионы мира, с очень хорошим поколением. Я надеюсь, что они сыграют очень хорошо, и тот, кто выиграет семь игр, будет лучшим на турнире", - рассказал испанец.

В рамках полуфиналов Аргентина сыграет против Хорватии, а Франция с Марокко. Поединки пройдут 13-го и 14-го декабря.

Напомним, Касильяс побеждал на мундиале 2010-го года в ЮАР в составе Испании.

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В статье: Икер Касильяс Испания Хорватия Марокко
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Источник:
Sport.es

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