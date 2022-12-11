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Касильяс: Я бы хотел, чтобы Марокко или Хорватия выиграли ЧМ
Прогноз Икера
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс поделился мыслями насчет исхода Чемпионата мира в Катаре.
"Я хотел бы, чтобы команда, у которой никогда не было шанса выиграть Чемпионат мира. Команда как Марокко или Хорватия.
Но также есть и команда с давними футбольными традициями, как Аргентина и Франция - чемпионы мира, с очень хорошим поколением. Я надеюсь, что они сыграют очень хорошо, и тот, кто выиграет семь игр, будет лучшим на турнире", - рассказал испанец.
В рамках полуфиналов Аргентина сыграет против Хорватии, а Франция с Марокко. Поединки пройдут 13-го и 14-го декабря.
Напомним, Касильяс побеждал на мундиале 2010-го года в ЮАР в составе Испании.
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