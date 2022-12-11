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ФИФА представила мяч, которым сыграют в полуфиналах и финале ЧМ в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Он называется Al Hilm – мечта

ФИФА представила мяч, которым сыграют в полуфиналах и финале ЧМ в Катаре

Фото: FIFA

UA-Футбол
Новина українською

ФИФА и adidas представили новый мяч, которым сыграют на полуфинальной и финальной стадиях чемпионата мира в Катаре. Название нового мяча – Al Hilm, что с арабского переводиться как "мечта".

Старый мяч, использовавшийся на протяжении группового этапа, а также в 1/8 и 1/4 финала назывался Al Rihla – "путешествие". С учетом новой модели, adidas разработал для чемпионатов мира уже 15 мячей.

Дизайн мяча отсылает к цветам пустыни вокруг Дохи, орнамент на флаге Катара, а также к трофею чемпионатов мира. Al Hilm использует те же технологии, что и Al Rihla, в том числе и те, что используются при полуавтоматическом определении офсайдов.

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В статье: ФИФА Катар Чемпионат мира 2022
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