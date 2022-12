ФИФА представила мяч, которым сыграют в полуфиналах и финале ЧМ в Катаре

ФИФА и adidas представили новый мяч, которым сыграют на полуфинальной и финальной стадиях чемпионата мира в Катаре. Название нового мяча – Al Hilm, что с арабского переводиться как "мечта".

4 teams. united by a dream that will soon become reality.



introducing Al Hilm, the Official World Cup 2022 Match Ball for the Semi-Finals and Final.



available now through adidas online and retail stores.#fifaworldcup pic.twitter.com/EM4idCh8U3