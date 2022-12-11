ФИФА представила мяч, которым сыграют в полуфиналах и финале ЧМ в Катаре

ФИФА и adidas представили новый мяч, которым сыграют на полуфинальной и финальной стадиях чемпионата мира в Катаре. Название нового мяча – Al Hilm, что с арабского переводиться как "мечта".

4 teams. united by a dream that will soon become reality.



introducing Al Hilm, the Official World Cup 2022 Match Ball for the Semi-Finals and Final.



available now through adidas online and retail stores.#fifaworldcup pic.twitter.com/EM4idCh8U3 — adidas Football (@adidasfootball) December 11, 2022

Старый мяч, использовавшийся на протяжении группового этапа, а также в 1/8 и 1/4 финала назывался Al Rihla – "путешествие". С учетом новой модели, adidas разработал для чемпионатов мира уже 15 мячей.

Дизайн мяча отсылает к цветам пустыни вокруг Дохи, орнамент на флаге Катара, а также к трофею чемпионатов мира. Al Hilm использует те же технологии, что и Al Rihla, в том числе и те, что используются при полуавтоматическом определении офсайдов.