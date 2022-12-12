Нападающий Хорватии: Аргентина - это не только Месси. Надо остановить всю сборную

Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович поделился мыслями перед полуфиналом ЧМ против Аргентины.

"У нас пока нет конкретного плана, как остановить Месси. Обычно мы концентрируемся не на одном игроке, а на всей команде.

Мы постараемся остановить их как команду, а не конкретных футболистов. Аргентина - это не только Месси, у них есть другие отличные игроки. Мы должны остановить всю сборную Аргентины», — поделился 28-летний форвард.