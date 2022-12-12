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Нападающий Хорватии: Аргентина - это не только Месси. Надо остановить всю сборную

Чемпионат мира FIFA
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Петкович о полуфинале с аргентинцами

Нападающий Хорватии: Аргентина - это не только Месси. Надо остановить всю сборную

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Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович поделился мыслями перед полуфиналом ЧМ против Аргентины.

"У нас пока нет конкретного плана, как остановить Месси. Обычно мы концентрируемся не на одном игроке, а на всей команде.

Мы постараемся остановить их как команду, а не конкретных футболистов. Аргентина - это не только Месси, у них есть другие отличные игроки. Мы должны остановить всю сборную Аргентины», — поделился 28-летний форвард.

Хорватия сыграет против Аргентины 13-го декабря. Начало встречи - 21:00.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Хорватия Бруно Петкович
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Источник:
Reuters

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