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Нападающий Хорватии: Аргентина - это не только Месси. Надо остановить всю сборную
Петкович о полуфинале с аргентинцами
Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович поделился мыслями перед полуфиналом ЧМ против Аргентины.
"У нас пока нет конкретного плана, как остановить Месси. Обычно мы концентрируемся не на одном игроке, а на всей команде.
Мы постараемся остановить их как команду, а не конкретных футболистов. Аргентина - это не только Месси, у них есть другие отличные игроки. Мы должны остановить всю сборную Аргентины», — поделился 28-летний форвард.
Хорватия сыграет против Аргентины 13-го декабря. Начало встречи - 21:00.
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