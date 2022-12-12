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На место Саутгейта в сборной Англии есть четыре кандидата
Гарет Саутгейт, похоже, покинет свой пост
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Футбольная ассоциация Англии (FA) поручит техническому директору Джону Макдермотту найти замену нынешнему наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту, если он решит подать в отставку.
Как сообщает издание The Telegraph, на эту должность рассматривают четыре специалиста, а именно: Брендана Роджерса, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля, а также нынешнего ассистента Саутгейта - Стива Холланда.
Технический директор FA Джон Макдермотт попытается убедить нынешнего наставника остаться и доработать контракт, действующий до декабря 2024 года. Однако если Саутгейт все-таки уйдет, то Макдермотт начнет поиски подходящего специалиста, который затем будет утвержден исполнительным директором Марком Буллингемом.
Напомним, сборная Англии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступила Франции (1:2).
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