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На место Саутгейта в сборной Англии есть четыре кандидата

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Гарет Саутгейт, похоже, покинет свой пост

На место Саутгейта в сборной Англии есть четыре кандидата

Getty Images / Global Images Ukraine

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Футбольная ассоциация Англии (FA) поручит техническому директору Джону Макдермотту найти замену нынешнему наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту, если он решит подать в отставку.

Как сообщает издание The Telegraph, на эту должность рассматривают четыре специалиста, а именно: Брендана Роджерса, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля, а также нынешнего ассистента Саутгейта - Стива Холланда.

Технический директор FA Джон Макдермотт попытается убедить нынешнего наставника остаться и доработать контракт, действующий до декабря 2024 года. Однако если Саутгейт все-таки уйдет, то Макдермотт начнет поиски подходящего специалиста, который затем будет утвержден исполнительным директором Марком Буллингемом.

Напомним, сборная Англии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступила Франции (1:2).

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В статье: Англия Брендан Роджерс Маурисио Почеттино Томас Тухель Гарет Саутгейт Стив Холланд
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Источник:
The Telegraph

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