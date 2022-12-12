Неймар - Тите: Вы всегда будете одним из лучших тренеров в моей жизни

Вингер сборной Бразили Неймар опубликовал открытое письмо со словами поддержки уже экс-главному тренеру "селесао" Тите, который покинул свой пост после поражения в серии пенальти от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

"Открытое письмо к Тите.

Перед тем, как встретиться лично, мы много раз были соперниками. И что я могу вам сказать? Я думал, что вы очень раздражаете! Потому что раньше вы все делали, чтобы победить меня и плохо говорили обо мне. Но судьба смешна, не правда ли? Судьба поставила вас моим тренером, а меня - вашей "десяткой".

Я знал, что вы очень хороший тренер, но как человек - вы еще лучше! Вы встретили меня и знаете, кто я. И это важно для меня. Я пишу, чтобы открыто поблагодарить Вас за все наставления, которые вы нам дали, а их было очень много.

Вы всегда будете одним из лучших тренеров в моей жизни, и я всегда буду превозносить вас. У нас были замечательные моменты, но также были и эпизоды, которые причиняли большую боль - и последний из них будет причинять боль еще очень долго.

Вы заслуживали титул чемпиона мира, мы все его заслуживали за все, что сделали ради достижения нашей величайшей мечты. Но Бог этого не хотел, и мы выстоим. Бог дал нам все!

Спасибо, профессор Тите, за все учения! Если есть фраза, которую я никогда не забуду, то это "ментально сильный". Нам всем приходится быть очень сильными в этот момент. Крепкие объятия, спасибо", - написал Неймар.