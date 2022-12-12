Легенда сборной Португалии: Нельзя выиграть ЧМ c Роналду на скамейке запасных

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу раскритиковал решение главного тренера Фернанду Сантуша не выпускать Криштиану Роналду в стартовом составе в двух матчах ЧМ-2022 подряд.

"Нельзя выиграть чемпионат мира c Роналду на скамейке запасных. Оставить его вне состава было ошибкой. Это поражение – полная ответственность Сантуша", - приводит слова Фигу Sport.es.

Напомним, 37-летний Роналду провел 60 минут в двух матчах плей-офф - он дважды выходил за замену. Сборная Португалиии в четвертьфинале Мундиаля уступила команде Марокко со счетом 0:1.