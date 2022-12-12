  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Легенда сборной Португалии: Нельзя выиграть ЧМ c Роналду на скамейке запасных
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда сборной Португалии: Нельзя выиграть ЧМ c Роналду на скамейке запасных

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Луиш Фигу нашел причину вылета команды из Мундиаля

Легенда сборной Португалии: Нельзя выиграть ЧМ c Роналду на скамейке запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу раскритиковал решение главного тренера Фернанду Сантуша не выпускать Криштиану Роналду в стартовом составе в двух матчах ЧМ-2022 подряд.

"Нельзя выиграть чемпионат мира c Роналду на скамейке запасных. Оставить его вне состава было ошибкой. Это поражение – полная ответственность Сантуша", - приводит слова Фигу Sport.es.

Напомним, 37-летний Роналду провел 60 минут в двух матчах плей-офф - он дважды выходил за замену. Сборная Португалиии в четвертьфинале Мундиаля уступила команде Марокко со счетом 0:1.

Читайте такжеРоналду: Моя преданность к Португалии не изменилась. Я бы никогда не повернулся спиной к стране
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Луиш Фигу Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде