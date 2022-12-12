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Саутгейт - о будущем в сборной Англии: Хочу принять правильное решение
Англичане вылетели с Мундиаля в четвертьфинале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свое будущее в национальной команде.
"Я считаю, что последние 18 месяцев были тяжёлыми для меня. Несмотря на то, что все было хорошо в течение последних нескольких недель, я все еще анализирую и думаю о том, что происходило все это время. В моей голове сейчас много противоречивых мыслей, поэтому я хочу быть уверенным в том, что решение остаться будет правильным.
У меня определенно достаточно энергии, чтобы сделать это. Мне тяжело было справиться со своими эмоциями после нескольких последних турниров на протяжении некоторого количества недель. Это отнимает очень много энергии. Появляется очень много мыслей.
Я хочу принять правильное решение. Я хочу быть уверенным, что оно будет правильным, если я решу остаться. Или оно будет правильным, если я решу уйти. Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Как и в ближайшие несколько дней", - цитирует Саутгейта BBC.
Ранее источник назвал четыре кандидата на замену Саутгейту. Напомним, сборная Англии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступила Франции (1:2).
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