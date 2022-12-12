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Аргентина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире полуфинал ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия, 13.12.2022
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Если Аргентине в целом отдавали предпочтение в противостоянии с Нидерландами, то проход Хорватией бразильцев стал сенсацией. Клетчатые продолжают побеждать на морально-волевых – на последних двух чемпионатах мира они сыграли уже пять овертаймов и четыре раза били послематчевые пенальти и во всех случаях побеждали. Понятно, что и сейчас фаворитами они не будут, но никто не удивится, если именно Хорватия разобьет мечту Месси и всего аргентинского народа.
Кто станет первым финалистом Чемпионата мира 2022 года, смотрите матч Аргентина – Хорватия во вторник, 13 декабря. Начало поединка в 21:00 по Киеву.
Покажут ли матч по ТВ
Да, матч Аргентина – Хорватия будет транслироваться в прямом эфире на региональных каналах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Київ, Суспільне.Львів, Суспільне.Одеса, Суспільне.Харків и т.д.).
Где смотреть онлайн матч Аргентина – Хорватия в интернете
Легальная трансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO. Также трансляция доступна в кабельной сети Воля ТВ. В конце концов большинство сервисов интернет-телевидения имеют в базовых пакетах региональные каналы Суспільного Также трансляция матча должна быть на сайте Суспільного в разделе Спорт. Плеер Суспільного также есть в приложении Дія в разделе Услуги.
Как еще можно следить за игрой Аргентина – Хорватия
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следуйте за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Аргентина – Хорватия онлайн. На сайте также будут оперативно появляться новости о главных событиях в матче, а также видео забитых голов.
Какие каналы покажут матч в других странах
- Канада - TSN5, TSN.ca, RDS, RDS App, TSN4, TSN1, TSN3, CTV, CTV App, TSN App
- Хорватия - HRTi, HRT 2
- Чехия - Voyo, TV Nova, ČT Sport
- Эстония - ETV 2, ETV+
- Франция - TF1, TF1 Live, Free, beIN Sports 1, Molotov, beIN SPORTS CONNECT
- Германия - Das Erste, MagentaTV, Servus TV
- Ирландия - ITVX, ITV 1 UK, STV Scotland, RTE Player, BBC Radio 5 Live, RTE 2
- Израиль - KAN 11
- Италия - RaiPlay, RAI 1
- Латвия - LTV7 Latvia
- Литва - LRT Live Streaming, LRT Plius
- Молдова - Moldova 1
- Нидерланды - Één, NPO 1, NPO Start
- Польша - sport.tvp.pl, TVP Sport App, TVP Sport, TVP1
- Португалия - Antena 1 - RTP, RTP 1, Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1
- Словакия - RTVS Live, ČT Sport, RTVS Sport
- Испания - RTVE.es, TVE La 1, fuboTV España, Gol Mundial
- Турция - TRT 1, TRT 4K
- Великобритания - STV Player, BBC Radio 5 Live, ITV 1 UK, ITVX, STV Scotland
- США - SiriusXM FC, Peacock, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Futbol de Primera Radio, FOX Network, Sling, FOX Sports App, Foxsports.com, Telemundo
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