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Аргентина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире полуфинал ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия, 13.12.2022

Аргентина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

фото - Getty Images

Новина українською

Если Аргентине в целом отдавали предпочтение в противостоянии с Нидерландами, то проход Хорватией бразильцев стал сенсацией. Клетчатые продолжают побеждать на морально-волевых – на последних двух чемпионатах мира они сыграли уже пять овертаймов и четыре раза били послематчевые пенальти и во всех случаях побеждали. Понятно, что и сейчас фаворитами они не будут, но никто не удивится, если именно Хорватия разобьет мечту Месси и всего аргентинского народа.

Кто станет первым финалистом Чемпионата мира 2022 года, смотрите матч Аргентина – Хорватия во вторник, 13 декабря. Начало поединка в 21:00 по Киеву.

Покажут ли матч по ТВ

Да, матч Аргентина – Хорватия будет транслироваться в прямом эфире на региональных каналах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Київ, Суспільне.Львів, Суспільне.Одеса, Суспільне.Харків и т.д.).

Где смотреть онлайн матч Аргентина – Хорватия в интернете

Легальная трансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO. Также трансляция доступна в кабельной сети Воля ТВ. В конце концов большинство сервисов интернет-телевидения имеют в базовых пакетах региональные каналы Суспільного Также трансляция матча должна быть на сайте Суспільного в разделе Спорт. Плеер Суспільного также есть в приложении Дія в разделе Услуги.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляція матчу Аргентина - Хорватія
Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой Аргентина – Хорватия

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следуйте за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Аргентина – Хорватия онлайн. На сайте также будут оперативно появляться новости о главных событиях в матче, а также видео забитых голов.

Какие каналы покажут матч в других странах

  • Канада - TSN5, TSN.ca, RDS, RDS App, TSN4, TSN1, TSN3, CTV, CTV App, TSN App
  • Хорватия - HRTi, HRT 2
  • Чехия - Voyo, TV Nova, ČT Sport
  • Эстония - ETV 2, ETV+
  • Франция - TF1, TF1 Live, Free, beIN Sports 1, Molotov, beIN SPORTS CONNECT
  • Германия - Das Erste, MagentaTV, Servus TV
  • Ирландия - ITVX, ITV 1 UK, STV Scotland, RTE Player, BBC Radio 5 Live, RTE 2
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RaiPlay, RAI 1
  • Латвия - LTV7 Latvia
  • Литва - LRT Live Streaming, LRT Plius
  • Молдова - Moldova 1
  • Нидерланды - Één, NPO 1, NPO Start
  • Польша - sport.tvp.pl, TVP Sport App, TVP Sport, TVP1
  • Португалия - Antena 1 - RTP, RTP 1, Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1
  • Словакия - RTVS Live, ČT Sport, RTVS Sport
  • Испания - RTVE.es, TVE La 1, fuboTV España, Gol Mundial
  • Турция - TRT 1, TRT 4K
  • Великобритания - STV Player, BBC Radio 5 Live, ITV 1 UK, ITVX, STV Scotland
  • США - SiriusXM FC, Peacock, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Futbol de Primera Radio, FOX Network, Sling, FOX Sports App, Foxsports.com, Telemundo
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В статье: Аргентина Хорватия ЧМ-2022
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