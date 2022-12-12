Аргентина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Если Аргентине в целом отдавали предпочтение в противостоянии с Нидерландами, то проход Хорватией бразильцев стал сенсацией. Клетчатые продолжают побеждать на морально-волевых – на последних двух чемпионатах мира они сыграли уже пять овертаймов и четыре раза били послематчевые пенальти и во всех случаях побеждали. Понятно, что и сейчас фаворитами они не будут, но никто не удивится, если именно Хорватия разобьет мечту Месси и всего аргентинского народа.

Кто станет первым финалистом Чемпионата мира 2022 года, смотрите матч Аргентина – Хорватия во вторник, 13 декабря. Начало поединка в 21:00 по Киеву.

Покажут ли матч по ТВ

Да, матч Аргентина – Хорватия будет транслироваться в прямом эфире на региональных каналах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Київ, Суспільне.Львів, Суспільне.Одеса, Суспільне.Харків и т.д.).

Где смотреть онлайн матч Аргентина – Хорватия в интернете

Легальная трансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO. Также трансляция доступна в кабельной сети Воля ТВ. В конце концов большинство сервисов интернет-телевидения имеют в базовых пакетах региональные каналы Суспільного Также трансляция матча должна быть на сайте Суспільного в разделе Спорт. Плеер Суспільного также есть в приложении Дія в разделе Услуги.

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Как еще можно следить за игрой Аргентина – Хорватия

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следуйте за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Аргентина – Хорватия онлайн. На сайте также будут оперативно появляться новости о главных событиях в матче, а также видео забитых голов.

Какие каналы покажут матч в других странах