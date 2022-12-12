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Судья, которого раскритиковал Месси, больше не будет судить матчи ЧМ-2022
Испанец досрочно завершил работу на Мундиале в Катаре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Арбитр Матеу Лаос не будет работать на заключительных матчах чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает Tiempo de Juego.
По информации ресурса, судья уже отправился домой в Испанию.
Отмечается, что трое других испанских рефери - Алехандро Хосе Эрнандес, Хуан Мартинес Мунуэра и Рикардо де Бургос Бенгоэчеа пока остаются на Мундиале. Они могут получить назначения на матчи в качестве видеопомощников.
Напомним, Лаос работал главным арбитром на четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:4 по пенальти). В этой игре он показал рекордное для мирового первенства количество желтых карточек - 15. После матча обе команды выразили недовольство работой арбитра.
Также он обслуживал матч группового этапа чемпионата мира Катар – Сенегал (1:3) и Иран – США (0:1).
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