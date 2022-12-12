Судья, которого раскритиковал Месси, больше не будет судить матчи ЧМ-2022

Арбитр Матеу Лаос не будет работать на заключительных матчах чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает Tiempo de Juego.

По информации ресурса, судья уже отправился домой в Испанию.

Отмечается, что трое других испанских рефери - Алехандро Хосе Эрнандес, Хуан Мартинес Мунуэра и Рикардо де Бургос Бенгоэчеа пока остаются на Мундиале. Они могут получить назначения на матчи в качестве видеопомощников.

Напомним, Лаос работал главным арбитром на четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:4 по пенальти). В этой игре он показал рекордное для мирового первенства количество желтых карточек - 15. После матча обе команды выразили недовольство работой арбитра.

Также он обслуживал матч группового этапа чемпионата мира Катар – Сенегал (1:3) и Иран – США (0:1).