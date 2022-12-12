  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Судья, которого раскритиковал Месси, больше не будет судить матчи ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судья, которого раскритиковал Месси, больше не будет судить матчи ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(5 голосов)

Испанец досрочно завершил работу на Мундиале в Катаре

Судья, которого раскритиковал Месси, больше не будет судить матчи ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арбитр Матеу Лаос не будет работать на заключительных матчах чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает Tiempo de Juego.

По информации ресурса, судья уже отправился домой в Испанию.

Отмечается, что трое других испанских рефери - Алехандро Хосе Эрнандес, Хуан Мартинес Мунуэра и Рикардо де Бургос Бенгоэчеа пока остаются на Мундиале. Они могут получить назначения на матчи в качестве видеопомощников.

Напомним, Лаос работал главным арбитром на четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:4 по пенальти). В этой игре он показал рекордное для мирового первенства количество желтых карточек - 15. После матча обе команды выразили недовольство работой арбитра.

Также он обслуживал матч группового этапа чемпионата мира Катар – Сенегал (1:3) и Иран – США (0:1).

Читайте также"Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню". Месси раскритиковал арбитра матча против Нидерландов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Мира-2022 Матеу Лаос
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tiempo de Juego

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oohhmee (Гамильтон)
12.12.2022 в 14:31
чудова статья, а ще чоловік 50 також не будуть більше судити на цьому чм, так як залишилось 4 гри
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде