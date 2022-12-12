Удары по воротам, владение мячом и даже судейство не решили. Итоги четвертьфиналов Чемпионата Мира

Групповой турнир Чемпионата Мира-2022 считался временем сенсаций, драм, а также Африки и Азии. В 1/8 финала все вроде бы вернулось к привычной картине, даже к скуке. Однако четвертьфинал подтвердил первоначальный вердикт. Речь о турнире сенсаций, сумасшедших драм, эмоций. И первом полуфинале Африки.

Общие тенденции

Прежде всего, следует отметить, что лишь один победитель четвертьфиналов переиграл соперника по владению мячом. Да и тот - с разницей в один процент. И, как ни странно, речь о Хорватии. Также лишь один переиграл соперника по ударам по воротам. Да и он, Аргентина, в итоге чуть не вылетел.

Вывод? Владение мячом, удары, ХG - все это не имеет значения. На таких стадиях решают характер, боевитость, опыт, хладнокровие, собранность, немного удачи. То есть качества, которые цифрами не измерить. Последние два победителя Лиги Чемпионов - "Реал" и "Челси", далеко не лучшие по яркости и по статистике в своем победном сезоне, подтвердят.

Поэтому все заявления о незаслуженности побед Хорватии и Марокко, о скуке от них, о их "автобусе", о том, что нынешняя схема розыгрыша турнира плоха, совершенно беспочвенны. Что теперь? Давать грандам фору? Дисквалифицировать неграндов, имевших наглость выбить грандов? Или тех, кто играет пассивно? Тогда нужно дисквалифицировать Францию за игру против Англии.

И с какой радости Португалия, Бразилия, Испания с их оглушительными провалами на последних Чемпионатах Мира считаются грандами, а вице-чемпион мира Хорватия - неграндом?

Футбол тем и прекрасен, что непредсказуем, что, сколько ни меряй его цифрами, все равно все не угадаешь. Тем, что любой может победить или проиграть. Даже тот, кто гораздо слабее и по составу, и по игре.

Хорватия - Бразилия

По опасным моментам, по ударам по воротам и в створ Хорватия разгромно уступила Бразилии. Тем не менее, владение мячом "клетчатых" стало огромной помощью для них и заслуживает внимания. На 65-ой минуте даже счет по передачам в атакующей трети поля был 91:86 в пользу хорватов. То есть они вовсе не ставили "автобус", а играли как минимум на равных в центре поля.

Магический треугольник Модрич-Брозович-Ковачич принял участие в 48-ми (!!!) единоборствах, выходил из-под прессинга, создавал преимущество в центре поля над Пакетой и Каземиро. Еще и специально вышедший на этот матч Пашалич номинально играл правого вингера, но вообще-то игрок центра и помогал опорникам. И лишь когда все устали, пришлось сесть в оборону.

Возможно, Бразилию, кроме тактики с двумя опорниками против четырех, также подвел недостаточный настрой. Неужели те танцы с тренером против Южной Кореи и вправду свидетельствовали о преждевременной пагубной эйфории? А в атаке "Селесао" редко играли на команду, чаще же брали мяч, опускали голову в землю и пытались пройти всех на дриблинге.

Казалось даже, что атакеры бразильцев, кроме дриблинга, не умеют ничего. В том числе и бить по воротам. Доминик Ливакович с тремя выигранными выходами один-на-один, отбитым ударом в упор на 121-ой минуте и отбитым пенальти Родриго - герой матча. Но на самом деле бразильцы пробивали так плохо, что ему даже почти не приходилось падать.

Ну и поведение после забитого, бардак в обороне, пропущенный в контратаке, первый пенальти, доверенный молодежи, а не ветеранам. Для 16-ти бразильцев Чемпионат Мира-2022 - первый в карьере, и это сказалось.

В последних шести матчах плей-офф против европейских команд Бразилия проигрывала. А Хорватия выигрывает в дополнительное время или в серии пенальти на Мундиалях уже в пятый раз подряд. Все это точно не случайно.

Нидерланды - Аргентина

Единственный матч стадии, в котором доминировавший победил. Хотя ведь Нидерланды выиграли владение мячом. Но тактически самый молодой тренер на турнире 44-летний Лионель Скалони переиграл самого возрастного 71-летнего Луи ван Гала. Совершенно неожиданно перейдя на схему соперника с тремя центральными защитниками. Это принесло полный контроль в 80-ти процентах игрового времени.

Главным следствием перехода стали успехи крайних защитников в атаке. Молина забил, Акунья заработал пенальти. Больше свободы получил и Лионель Месси. Голландцы все никак не могли понять, где он играет. Как результат - восемь заработанных фолов, гол и гениальный ассист Молине. Он даже выиграл десять из 14-ти единоборств на земле. То есть успевал все.

В Золотой фонд Чемпионатов Мира войдут ассист Месси и гол Вута Вегхорста. Ван Гал, известный своими нестандартными ходами, вновь блеснул. Он выпустил двух форвардов-столбов, и тактика просто грузить на них сыграла. А хитрющий розыгрыш штрафного на 11-ой добавленной минуте ошеломил всех. Неясно, чья идея - ван Гала или уже забивавшего так за "Вольфсбург" Вегхорста. Но вышло блестяще.

Хотя в итоге все же праздновал Эмилиано Мартинес, отбив два пенальти. Причем два первых. Ван Гал был особо разочарован, говоря, что его сборная тренировала пенальти целый год. Что ж, 11-метровые традиционно неудачны для голландцев. И удачны для аргентинцев, которые уже лидируют на Мундиалях по выигранным сериям - пять.

Марокко - Португалия

Именно марокканцам пришлось больше всех отбиваться от вопросов об "автобусах". Валид Реграги уже устал отвечать на такие и выглядит ошеломленным такой критикой. Как ещё такой скромной сборной можно играть против Бельгии, Хорватии, Испании и Португалии? "Почему именно от африканцев всегда ожидают авантюрно атаковать, даже ценой пропущенных мячей и поражений?" - вопрошает он.

Марокко совершенно незачем извиняться и не за что оправдываться. Тем более, что на 63-ей минуте он все еще опережал Португалию по ударам по воротам (8:7). В первом тайме и вовсе переиграл её. Чувствовал себя в центре поля почти так же уверенно, как Хорватия, перекрыл все пути лучшей атаке турнира на тот момент (12 голов), выходил в интересные контратаки.

Да, затем пришлось отбиваться. Но ведь и тогда он мало позволил сопернику, а в контратаке мог забить ещё. Он потерял из-за травм двух ведущих защитников ещё до матча, ещё одного, а также лидера атаки Зиеша и опорника - во время матча. Тем не менее, выдержал, остался с одним пропущенным на турнире (да и тот автогол) и заслуживает лишь комплименты.

Португалия? 14 из 18-ти последних команд на Чемпионатах Мира, победивших в плей-офф с разгромным счётом, в следующем же матче вылетели. Просто невероятная статистика! Настолько пагубна эйфория после больших побед! Да и в целом, со всем, что творилось вокруг Криштиану Роналду, с Жоау Канселу, который после вылета в запас также не праздновал голы, вылет лузитане заслужили.

Бразильцы хотя бы заставили хорватов бешено работать в единоборствах. А вот Бернарду Силва и Невеш участвовали в таких 2-4 раза, марокканские опорники - 6-8. То есть португальцы крайне редко лезли в борьбу и, что ещё хуже - не заставляли соперника бороться, не оказывали на него давление.

Англия - Франция

Возможно, лучший матч на турнире по качеству игры. Хотя в первом дерби Ла-Манша в плей-офф Мундиалей в истории ожидали даже большего. Вот где ожидали овертайм, серию пенальти. 16 жёлтых карточек, а не всего четыре. Разочаровали? Нет, поскольку вышел отличный матч.

Англия играла лучше. По ударам по воротам (16:8), владению мячом (57:43). Попадала в каркас ворот, заставляла оборону французов ошибаться, привозить пенальти. Выключила из игры Килиана Мбаппе, переиграла центр поля соперника. Тем не менее, умудрилась проиграть. Еще и пропустить именно от побежденного центра поля - Чуамени и Гризманна.

Guardian подытожил лучше всех. "Англия подняла себя на уровень матча, стадии. Но Франция всегда на таком уровне и ей не нужны дополнительные усилия для этого. Англия была храброй. Франции не нужна была дополнительная храбрость, поскольку она у нее всегда на высочайшем уровне. Англия верила. Франция знала". Двумя словами - запас прочности. У "Ле Бле" он нескончаем.

Логично, что именно они стали первыми Чемпионами Мира с 1998-го года, которым на следующем ЧМ удалось пробиться хотя бы в полуфинал. Первыми европейскими такими с 1958-го.

Все же отметим и индивидуалов. Теневого (и крайне важного) лидера Франции - Антуана Гризманна. Он первый автор двух ассистов за нее в матче плей-офф ЧМ за 36 лет, лучший ассистент в истории сборной вообще. Оливье Жиру, теневого лидера в 2018-ом и настоящего сейчас. Харри Кейна, своим пенальти по воробьям продолжившего традиции Дэвида Бекхэма и всей Англии.

Судейство

До сих пор Чемпионат Мира-2022 обходился без больших судейских скандалов. Кроме матча Япония - Испания. Но по итогам четвертьфинала даже победитель Лионель Месси говорил об арбитре, который не соответствует уровню ("нам было страшно, потому что мы знали, кто это такой"). Что уж говорить о побежденных?

Майкла Оливера критиковали за эпизоды с рукой хорвата в своей штрафной и высоко поднятой ногой Данило, за которую получил лишь жёлтую карточку. Матеу Лаос, по мнению ван Гала, поставил спорный пенальти и, по мнению всех, совершенно потерял контроль над игрой. 16 жёлтых карточек (повторение рекорда ЧМ), из них три - во время серии пенальти, красная во время нее же.

Бруну Фернандеш и Пепе настолько разозлились, что осуждали назначение аргентинца Факундо Тельо на матч прямого конкурента и даже саркастически призвали отдать Кубок Мира Месси прямо сейчас. А страницу бразильца Вилтона Сампайо в Википедии изменили, назвав "французским арбитром, потерявшим свою собаку-поводыря". За вроде бы фол в атаке при голе Чуамени и за общую атмосферу.

Кто прав? Кого засудили? Все же ощущение, что результаты стадии определило не судейство.

Ну и напоследок хотелось бы попрощаться с двумя легендами. Криштиану, лучший бомбардир в истории футбола сборных, никак не заслужил остаться без голов в плей-офф Чемпионатов Мира в карьере. Его путь в слезах в раздевалку чувствовался как Виа Долороза. Ван Гал же ушел непобежденным в основное время на ЧМ (12 матчей) и в третьей каденции в сборной вообще (20). Но ушел даже без финалов.

Оба еще официально не закрыли дверь. Возможно, мы увидим КР7 на Мундиале в 41 год, а Луи - в 75. Хотелось бы. Но пока что просто спасибо им за футбол.

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