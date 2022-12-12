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Месси и Неймар - в символической сборной 1/4 финала ЧМ-2022
Команду составил портал WhoScored
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную четвертьфиналов чемпионата мира-2022. Она была составлена на основе оценок по итогам матчей.
Команда из лучших игроков этой стадии выглядит следующим образом:
- Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);
- Защитники: Эдер Милитао (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Джавад Эль-Ямик (Марокко), Яхья Аттиат Аллах (Марокко);
- Полузащитники: Бруно Фернандеш (Португалия), Антуан Гризманн (Франция), Неймар (Бразилия), Маркус Акунья (Аргентина);
- Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Ваут Вегхорст (Нидерланды).
Напомним, в полуфинал Мундиаля пробились команды Хорватии, Аргентины, Марокко и Франции.
???? #FIFAWorldCup Team of the Round - Quarter-Finals #Qatar2022 pic.twitter.com/wfR4VAHfMg— WhoScored.com (@WhoScored) December 12, 2022
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Источник:WhoScored
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