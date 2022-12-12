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Месси и Неймар - в символической сборной 1/4 финала ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Команду составил портал WhoScored

Месси и Неймар - в символической сборной 1/4 финала ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

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Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную четвертьфиналов чемпионата мира-2022. Она была составлена на основе оценок по итогам матчей.

Команда из лучших игроков этой стадии выглядит следующим образом:

  • Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);
  • Защитники: Эдер Милитао (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Джавад Эль-Ямик (Марокко), Яхья Аттиат Аллах (Марокко);
  • Полузащитники: Бруно Фернандеш (Португалия), Антуан Гризманн (Франция), Неймар (Бразилия), Маркус Акунья (Аргентина);
  • Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Ваут Вегхорст (Нидерланды).

Напомним, в полуфинал Мундиаля пробились команды Хорватии, Аргентины, Марокко и Франции.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина Португалия Франция Хорватия Неймар Антуан Гризманн Марокко Чемпионат Мира-2022 Бруно Фернандеш Эдер Милитао Кристиан Ромеро Доминик Ливакович Ваут Вегхорст Маркос Акунья
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Источник:
WhoScored

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