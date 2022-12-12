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Модрич: У сборной Хорватии есть ДНК Реала. Мы никогда не сдаемся

Чемпионат мира FIFA
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В полуфинале ЧМ хорваты сыграют против Аргентины

Модрич: У сборной Хорватии есть ДНК Реала. Мы никогда не сдаемся

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от предстоящего матча против Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2022.

"Можно сказать, что у нас есть ДНК "Реала", мы ведь всегда боремся до самого конца и никогда не сдаемся.

Я хочу сыграть еще один полуфинал против большой команды. Против команды, а не против игрока. Конечно, Месси – велик, он их лучший игрок. У нас будет много сложностей в попытках остановить его, но мы подготовлены и собираемся отдать все силы.

Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы добраться до финала. Все смотрят на большие страны, а на маленькие не обращают внимания, но для нас это не проблема. Пока другие фавориты, мы в тени.

Конечно, хотелось бы завершить матч быстрее, не дожидаясь пенальти. Сделаем все возможное, чтобы победить", - отметил Модрич.

Полуфинальный поединок между Хорватией и Аргентиной состоится во вторник, 13 декабря и начнется в 21:00.

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В статье: Аргентина Лука Модрич Хорватия Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Football Espana

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