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Полузащитника Боруссии хотели выгнать из сборной США на ЧМ-2022
Не оправдал ожиданий
Фото: Goal.com / Автор: неизвестен
Тренерский штаб сборной США хотел отправить полузащитника "Боруссии" Дортмунд Джованни Рейну домой во время выступления национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает ESPN.
История берет начало с выступления главного тренера сборной США Грегга Берхалтера на саммите в Нью-Йорке. Там он без имен заявил, что был игрок, которого хотели отправить домой.
"В сборной был игрок, который не оправдывал ожиданий на поле и за его пределами. Тренерский штаб часами обсуждал, как поступить с этим игроком. Дошло до того, что мы были готовы забронировать ему билет на самолет до дома", – сказал Берхалтер.
"На самом деле, не так важно, кто это был. Важно, что у команды были очень четкие стандарты, и если они не соблюдались, об этом нужно было сообщить прямо. Иногда это приводит к позитивным изменениям и помогает идти вперед", – написал Берхалтер в ответ на вопрос журналистов уже позже.
Позже его слова перепечатали медиа.
Сообщается, что речь идет о Джованни Рейне. Позже он извинился перед всей командой за недостаточные усилия на тренировках и в товарищеских играх перед чемпионатом мира.
Рейна провел 8 минут на поле в матче против Англии и сыграл весь второй тайм в 1/8 против Нидерландов. В матчах с Уэльсом и Ираном он оставался на скамейке запасных.
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