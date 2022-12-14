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Франция – Марокко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Франция - Марокко: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марокко просто поражает. Выиграв сложную группу с Хорватией, Бельгией и Канадой, африканцы продемонстрировали стальной характер и высокую дисциплину в плей-офф, оставив за бортом Испанию и Португалию. Теперь марокканцев ждет еще один европейский гранд. Станет ли сил в матче с Францией?
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Матч 1/4-й финала ЧМ-2022 состоится в среду, 14-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
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