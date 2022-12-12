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Скалони несогласен, что Аргентина не умеет выигрывать: На Маракане в подтрибунном помещении был Месси, Неймар и Паредес

Чемпионат мира FIFA
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Менеджер вспомнил Копа Америка

Скалони несогласен, что Аргентина не умеет выигрывать: На Маракане в подтрибунном помещении был Месси, Неймар и Паредес

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони высказался о суждении, что сборная не умеет выигрывать. "Нужно избаваиться от этого заблуждения", – приводит его слова TyC Sports.

Игроки национальной команды Аргентины после выигранной серии пенальти в матче с Нидерландами не сдерживали эмоций перед соперниками.

"Нужно избавиться от этого заблуждения. Мы умеем и проигрывать, и побеждать. Мы уступили Саудовской Аравии в первой игре и спокойно отправились в отель.

Мы выиграли Кубок Америки в Бразилии, и я думаю, что вы видели самую прекрасную картину, которая только может быть в футболе: Месси, Неймар, Паредес и другие игроки вместе в подтрибунном помещении на "Маракане".

Не согласен с тем, что мы не умеем побеждать. Нужно избавиться от этого (стереотипа)", – сказал главный тренер сборной Аргентины.

Аргентина сыграет в полуфинале чемпионата мира с Хорватией 13 декабря в 21:00. Победитель встретиться в финале с Францией или Марокко.

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В статье: Аргентина Лионель Скалони
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