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Скалони несогласен, что Аргентина не умеет выигрывать: На Маракане в подтрибунном помещении был Месси, Неймар и Паредес
Менеджер вспомнил Копа Америка
Фото: twitter.com/Argentina
Главный тренер Аргентины Лионель Скалони высказался о суждении, что сборная не умеет выигрывать. "Нужно избаваиться от этого заблуждения", – приводит его слова TyC Sports.
Игроки национальной команды Аргентины после выигранной серии пенальти в матче с Нидерландами не сдерживали эмоций перед соперниками.
"Нужно избавиться от этого заблуждения. Мы умеем и проигрывать, и побеждать. Мы уступили Саудовской Аравии в первой игре и спокойно отправились в отель.
Мы выиграли Кубок Америки в Бразилии, и я думаю, что вы видели самую прекрасную картину, которая только может быть в футболе: Месси, Неймар, Паредес и другие игроки вместе в подтрибунном помещении на "Маракане".
Не согласен с тем, что мы не умеем побеждать. Нужно избавиться от этого (стереотипа)", – сказал главный тренер сборной Аргентины.
Аргентина сыграет в полуфинале чемпионата мира с Хорватией 13 декабря в 21:00. Победитель встретиться в финале с Францией или Марокко.
????️ El entrenador se refirió a las críticas que recibió el plantel tras la victoria ante #PaísesBajos:— TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2022
????️ "Tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto. Nosotros sabemos perder y ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel" pic.twitter.com/WUphQeKmPU
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