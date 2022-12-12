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Хорватские пауки, чистая сцена для Месси, реинкарнация Греции и воскрешение Рабьо. Анонс к 1/2 ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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И, собственно, обзор на четвертьфинал турнира. В общем, Аудиомундиаль

Хорватские пауки, чистая сцена для Месси, реинкарнация Греции и воскрешение Рабьо. Анонс к 1/2 ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Где находится мозг сегодняшней сборной Хорватии? Ставят ли подопечные Далича автобус? Какую цель (настоящую) преследует Аргентина в Катаре? Нужно ли увольнять Саутгейта? На какую команду больше всего похожа эта чудесная сборная Марокко – на Грецию-2004 или Интер-2010?

Битва Месси с Ван Галом, расслабленность Бразилии, план Скалони на Нидерланды, паника "альбиселесте", кадровые потери Марокко, сила и слабость сборной Франции, комплименты для Сака, плюс Тчуамени и Рабьо как обновленная версия пары Канте – Погба – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:58 – Хорватия – Бразилия, прогноз на первый полуфинал;

06:25 – Нидерланды – Аргентина, прогноз на первый полуфинал;

14:16 – Марокко – Португалия, прогноз на второй полуфинал;

20:48 – Англия – Франция, прогноз на второй полуфинал;

27:22 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Лионель Месси Бразилия Англия Аргентина Криштиану Роналду Нидерланды Португалия Франция Лука Модрич Хорватия Луи Ван Гал Марокко Хаким Зиеш Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Лионель Скалони Подкаст Букайо Сака Подкасты UA-Футбол Адриен Рабьо Аудиомундиаль
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