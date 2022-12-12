Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорватские пауки, чистая сцена для Месси, реинкарнация Греции и воскрешение Рабьо. Анонс к 1/2 ЧМ
И, собственно, обзор на четвертьфинал турнира. В общем, Аудиомундиаль
Getty Images / Global Images Ukraine
Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Где находится мозг сегодняшней сборной Хорватии? Ставят ли подопечные Далича автобус? Какую цель (настоящую) преследует Аргентина в Катаре? Нужно ли увольнять Саутгейта? На какую команду больше всего похожа эта чудесная сборная Марокко – на Грецию-2004 или Интер-2010?
Битва Месси с Ван Галом, расслабленность Бразилии, план Скалони на Нидерланды, паника "альбиселесте", кадровые потери Марокко, сила и слабость сборной Франции, комплименты для Сака, плюс Тчуамени и Рабьо как обновленная версия пары Канте – Погба – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:58 – Хорватия – Бразилия, прогноз на первый полуфинал;
06:25 – Нидерланды – Аргентина, прогноз на первый полуфинал;
14:16 – Марокко – Португалия, прогноз на второй полуфинал;
20:48 – Англия – Франция, прогноз на второй полуфинал;
27:22 – Не попадайте в офсайд!
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Источник: Шахтер ведет переговоры с четырьмя английскими клубами о продаже своих игроков
- Судья, которого раскритиковал Месси, больше не будет судить матчи ЧМ-2022
- В результате взрыва на аэродроме Дягилево погиб пилот стратегического бомбардировщика
- "Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню". Месси раскритиковал арбитра матча против Нидерландов
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО