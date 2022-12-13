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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Аргентина - Хорватия
Выходим на финишную прямую
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мы переходим к той стадии ЧМ, когда в течение одного дня будут проходить только по одному матчу турнира. Это только повышает ставки турнирной борьбы в нашем конкурсе. Шансы на ошибку остались позади.
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Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 21:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
Прогнозы только на основное время.
Аргентина – Хорватия
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