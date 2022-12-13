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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Аргентина - Хорватия

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Выходим на финишную прямую

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Аргентина - Хорватия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мы переходим к той стадии ЧМ, когда в течение одного дня будут проходить только по одному матчу турнира. Это только повышает ставки турнирной борьбы в нашем конкурсе. Шансы на ошибку остались позади.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Если увидели ошибку в таблице или остались вопросы, пожалуйста, напишите на почту al.ryzhenko@ukr.net – попробуем найти ответы вместе с вами.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 21:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 20

Аргентина – Хорватия

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (12)
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Vanchester_99 (Кашперивка)
13.12.2022 в 01:37
Аргентина - Хорватія 1-1
Ответить
0
0
Vasjanja 55555
13.12.2022 в 01:31
Аргентина:Хорватія - нажаль 4:1.
Ответить
0
0
leomenni_110 (Днепр)
13.12.2022 в 01:24
Аргентина - Хорватия 0:0
Ответить
0
0
OctoberFest (Голая Пристань)
13.12.2022 в 01:16
Аргентина - Хорватія 1:1
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2022 в 00:55
Победа Аргентины 1-0
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
13.12.2022 в 00:53
Аргентина - Хорватія 2:0
Ответить
0
0
Ama E new leveL (Черкаси)
13.12.2022 в 00:52
Аргентина - Хорватія 2-0
Ответить
0
0
Uriy222
13.12.2022 в 00:49
Аргентина-Хорватія 3-2
Ответить
0
0
ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
13.12.2022 в 00:44
Аргентина - Хорватія - 1:3!!!З ЗАКОНомірним вилученням мессі в середині матчу)))
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+1
-1
Dref2012 (Рівне)
13.12.2022 в 00:30
Аргентина - Хорватія 1:0
Ответить
0
0
FIFAMAFIA (Київ)
13.12.2022 в 00:28
Аргентина - Хорватія 2:1
Ответить
0
0
avatar
Parsley (Dnipro)
13.12.2022 в 00:26
Аргентина - Хорватия 1:1 (победа альбиселесте в серии пенальти)
Ответить
0
0

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