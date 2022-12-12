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Знакомый Марокко: Арбитр из Мексики рассудит полуфинал с Францией
Хороший знак для марокканцев?
фото - Getty Images
Мексиканский рефери Сесар Рамос назначен ФИФА на полуфинал чемпионата мира Франция – Марокко. Он уже судил неожиданную победу "атласских львов" против Бельгии (2:0) на групповом этапе.
Также Сесар возглавлял судейскую бригаду в разгромном матче 1/8 финала Португалия – Швейцария (6:1). На групповом этапе он рассудил ничью между Данией и Тунисом (0:0).
Матч состоится 14 декабря и начнется в 21:00. К тому времени первый финалист уже будет известен.
César Ramos ????????, será el encargado de pitar la semifinal entre Francia ???????? y Marruecos ????????. pic.twitter.com/zhmPke4tfG— Andre Marín (@andremarinpuig) December 12, 2022
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