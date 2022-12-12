ФА готова пригласить иностранца в случае ухода Саутгейта

Футбольная Ассоциация готова пригласить на должность главного тренера сборной Англии иностранца.

Контракт Гарета Саутгейта действует до зимы 2024 года и технический директор ФА Джон Макдермотт надеется, что 52-летний тренер продолжит сотрудничество с Англией. Однако после вылета от сборной Франции в четвертьфинале ЧМ-2022 Саутгейт заявил, что ему нужно некоторое время, чтобы решить оставаться ли на своей должности.

ФА готовит план Б, и если Саутгейт уйдет, ему на смену может прийти иностранный специалист, пишет The Daily Mail.

На смену Саутгейту нет очевидного английского кандидата. Эдди Хау и Грэм Поттер считаются лучшими английскими специалистами, но они связаны долгосрочными контрактами с клубами АПЛ "Ньюкаслом" и "Челси".

Менее вероятные кандидаты – главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард и экс-менеджер "Астон Виллы" Стивен Джеррард.

В ФА есть поклонники работы Брендана Роджерса, но он североирландец. Назначением мечты был бы Пеп Гвардиола, однако тренер "Манчестер Сити" недавно продлил свой контракт.

Остаются без работы топ-тренеры Маурисио Почеттино и Томас Тухель, ранее работавшие в АПЛ, но есть сомнения в том, что команду Англии могут возглавить аргентинец или немец.

Однако ФА намерена изучить все варианты, если Саутгейт все же решится покинуть сборную.

Важным остается и финансовый фактор – ФА потеряла из-за пандемии около 300 млн фунтов. Ныне Гарет Саутгейт получает около шести млн фунтов в год, это сумма значительно меньше привычных окладов Роджерса, Почеттино или Тухеля.

Сообщается, что игроки сборной Англии хотят, чтобы Саутгейт остался на своей должности.