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ФА готова пригласить иностранца в случае ухода Саутгейта
Роджерс, Тухель и Почеттино могут получить шанс
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Футбольная Ассоциация готова пригласить на должность главного тренера сборной Англии иностранца.
Контракт Гарета Саутгейта действует до зимы 2024 года и технический директор ФА Джон Макдермотт надеется, что 52-летний тренер продолжит сотрудничество с Англией. Однако после вылета от сборной Франции в четвертьфинале ЧМ-2022 Саутгейт заявил, что ему нужно некоторое время, чтобы решить оставаться ли на своей должности.
ФА готовит план Б, и если Саутгейт уйдет, ему на смену может прийти иностранный специалист, пишет The Daily Mail.
На смену Саутгейту нет очевидного английского кандидата. Эдди Хау и Грэм Поттер считаются лучшими английскими специалистами, но они связаны долгосрочными контрактами с клубами АПЛ "Ньюкаслом" и "Челси".
Менее вероятные кандидаты – главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард и экс-менеджер "Астон Виллы" Стивен Джеррард.
В ФА есть поклонники работы Брендана Роджерса, но он североирландец. Назначением мечты был бы Пеп Гвардиола, однако тренер "Манчестер Сити" недавно продлил свой контракт.
Остаются без работы топ-тренеры Маурисио Почеттино и Томас Тухель, ранее работавшие в АПЛ, но есть сомнения в том, что команду Англии могут возглавить аргентинец или немец.
Однако ФА намерена изучить все варианты, если Саутгейт все же решится покинуть сборную.
Важным остается и финансовый фактор – ФА потеряла из-за пандемии около 300 млн фунтов. Ныне Гарет Саутгейт получает около шести млн фунтов в год, это сумма значительно меньше привычных окладов Роджерса, Почеттино или Тухеля.
Сообщается, что игроки сборной Англии хотят, чтобы Саутгейт остался на своей должности.
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