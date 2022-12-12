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На полуфинале болельщиков Марокко будет в 11 раз больше, чем французских

Чемпионат мира FIFA
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Арабский мир принимает в гости Францию

На полуфинале болельщиков Марокко будет в 11 раз больше, чем французских

Фото: twitter.com/EnMaroc

Новина українською

Стало известно примерное количество болельщиков от каждой из сборных-соперников по полуфиналу чемпионата мира Франция – Марокко. Соотношение 1 к 11 не в пользу Les Bleus.

Об этом сообщает журналист Ханиф бин Беркан.

По его информации, на матче будет 45 тысяч марокканцев, в то время как французов всего 4 тысячи.

30 специальных самолетов доаставит фанатов поддерживающих "атласских львов" к матчу полуфинала. Более 3,5 тысяч билетов правительство Марокко раздало бесплатно.

Матч начнется 14-го декабря в 21:00.

Напомним, что Марокко не только первая арабская, но и первая африканская сборная, которой удалось достичь полуфинала чемпионата мира. "Атласские львы" за весь турнир пропустили всего 1 мяч – автогол в матче с Канадой (2:1).

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В статье: Франция Марокко Чемпионат мира 2022
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