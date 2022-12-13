Хавбек Нидерландов: Не надо вести себя так, как вела Аргентина. Именно поэтому они не выиграют ЧМ

Полузащитник Нидерландов Ноа Ланг высказался о поведении игроков сборной Аргентины после их победы в серии пенальти. Хавбек считает, что из-за такого поведения у "альбиселесте" не удастся стать чемпионами мира.

Напомним, что главный арбитр Антонио Манту Лаос показал 15 желтых карточек в матче 1/8 между командами. После победного удара Лаутаро Мартинеса некоторые игроки аргентины эмоционально отпраздновали перед поверженными. Отдельные футболисты строили гримасы, пробегая мимо.

"Они играли жестко, очень жестко.

Они только что выиграли, так что вперед, празднуйте друг с другом. Но не ведите себя так. Вот почему Аргентина не выиграет чемпионат мира", – сказал Ланг в интервью Het Laatste Nieuws.

Аргентина сыграет в полуфинале против Хорватии 13-го декабря. Матч начнется в 21:00.