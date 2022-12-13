  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Хавбек Нидерландов: Не надо вести себя так, как вела Аргентина. Именно поэтому они не выиграют ЧМ
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Нидерландов: Не надо вести себя так, как вела Аргентина. Именно поэтому они не выиграют ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Эмоции все ещё не отпускают

Хавбек Нидерландов: Не надо вести себя так, как вела Аргентина. Именно поэтому они не выиграют ЧМ

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Полузащитник Нидерландов Ноа Ланг высказался о поведении игроков сборной Аргентины после их победы в серии пенальти. Хавбек считает, что из-за такого поведения у "альбиселесте" не удастся стать чемпионами мира.

Напомним, что главный арбитр Антонио Манту Лаос показал 15 желтых карточек в матче 1/8 между командами. После победного удара Лаутаро Мартинеса некоторые игроки аргентины эмоционально отпраздновали перед поверженными. Отдельные футболисты строили гримасы, пробегая мимо.

"Они играли жестко, очень жестко.

Они только что выиграли, так что вперед, празднуйте друг с другом. Но не ведите себя так. Вот почему Аргентина не выиграет чемпионат мира", – сказал Ланг в интервью Het Laatste Nieuws.

Аргентина сыграет в полуфинале против Хорватии 13-го декабря. Матч начнется в 21:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Нидерланды Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
abola.pt

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде