Два игрока сборной Франции не тренировались перед полуфиналом ЧМ-2022

В понедельник,12 декабря, двое футболистов сборной Франции пропустили тренировку национальной команды.

По информации L'Equipe, полузащитник Орельен Чуамени работал по индивидуальной программе из-за имеющегося небольшого повреждения. А защитник Дайо Упамекано пропустил занятие по причине болей в горле.

Впрочем, несмотря на отсутствие на тренировке игроки должны будут сыграть в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Марокко.

Матч между командами Франции и Марокко пройдет в среду, 14 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.