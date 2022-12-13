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Два игрока сборной Франции не тренировались перед полуфиналом ЧМ-2022
Впрочем, это не помешает им принять участие в матче с Марокко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник,12 декабря, двое футболистов сборной Франции пропустили тренировку национальной команды.
По информации L'Equipe, полузащитник Орельен Чуамени работал по индивидуальной программе из-за имеющегося небольшого повреждения. А защитник Дайо Упамекано пропустил занятие по причине болей в горле.
Впрочем, несмотря на отсутствие на тренировке игроки должны будут сыграть в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Марокко.
Матч между командами Франции и Марокко пройдет в среду, 14 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.
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