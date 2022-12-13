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Два игрока сборной Франции не тренировались перед полуфиналом ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Впрочем, это не помешает им принять участие в матче с Марокко

Два игрока сборной Франции не тренировались перед полуфиналом ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В понедельник,12 декабря, двое футболистов сборной Франции пропустили тренировку национальной команды.

По информации L'Equipe, полузащитник Орельен Чуамени работал по индивидуальной программе из-за имеющегося небольшого повреждения. А защитник Дайо Упамекано пропустил занятие по причине болей в горле.

Впрочем, несмотря на отсутствие на тренировке игроки должны будут сыграть в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Марокко.

Матч между командами Франции и Марокко пройдет в среду, 14 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00.

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В статье: Франция Чемпионат Мира-2022 Дайо Упамекано Орельен Чуамени
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Источник:
L'Equipe

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