Бускетс раздумывает над завершением карьеры в сборной Испании

34-летний полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс близок к тому, чтобы завершить карьеру в сборной Испании, сообщает Relevo.

По информации источника, на решение игрока повлиял вылет в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, 0:3 пенальти) и уход Луис Энрике с поста главного тренера. Ранее Серхио собирался доиграть в составе "Фурии Рохи" нынешний цикл Лиги наций.

Бускетс дебютировал в сборной Испании в 2009 году. Суммарно полузащитник провел 143 матча, в которых забил 2 гола. В футболке национальной команды он выигрывал чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы в 2012 году.