  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Бускетс раздумывает над завершением карьеры в сборной Испании
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бускетс раздумывает над завершением карьеры в сборной Испании

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Капитан может больше не надеть на себя футболку "Фурии Рохи"

Бускетс раздумывает над завершением карьеры в сборной Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

34-летний полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс близок к тому, чтобы завершить карьеру в сборной Испании, сообщает Relevo.

По информации источника, на решение игрока повлиял вылет в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, 0:3 пенальти) и уход Луис Энрике с поста главного тренера. Ранее Серхио собирался доиграть в составе "Фурии Рохи" нынешний цикл Лиги наций.

Бускетс дебютировал в сборной Испании в 2009 году. Суммарно полузащитник провел 143 матча, в которых забил 2 гола. В футболке национальной команды он выигрывал чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы в 2012 году.

Читайте также"Это позор". Капитан сборной Испании высказался о поражении от Марокко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Бускетс Испания
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Relevo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде