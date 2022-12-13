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Бускетс раздумывает над завершением карьеры в сборной Испании
Капитан может больше не надеть на себя футболку "Фурии Рохи"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
34-летний полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс близок к тому, чтобы завершить карьеру в сборной Испании, сообщает Relevo.
По информации источника, на решение игрока повлиял вылет в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, 0:3 пенальти) и уход Луис Энрике с поста главного тренера. Ранее Серхио собирался доиграть в составе "Фурии Рохи" нынешний цикл Лиги наций.
Бускетс дебютировал в сборной Испании в 2009 году. Суммарно полузащитник провел 143 матча, в которых забил 2 гола. В футболке национальной команды он выигрывал чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы в 2012 году.
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