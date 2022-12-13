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Варан: У сборной Франции одна цель - выиграть чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
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Смогут ли французы выиграть второй Мундиаль подряд?

Варан: У сборной Франции одна цель - выиграть чемпионат мира

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Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о приоритетах команды на чемпионате мира-2022, который проходит в Катаре. Как известно, команда Дидье Дешама вышла в полуфинал Мундиаля, где сыграет против Марокко.

"Мы уже отлично выступили на турнире. Если говорить честно, то для нашей сборной всегда была поставлена определенная планка – выиграть чемпионат мира. Таковой была наша цель с самого старта турнира.

Конечно, тот факт, что мы вышли в полуфинал – это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Уровень соперников растет, все команды сражаются изо всех сил. Но настоящая цель у нас одна – выиграть чемпионат мира", - приводит слова француза AS.

Напомним, полуфинальный поединок между командами Франции и Марокко пройдет в среду, 14 декабря. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Франция Рафаэль Варан Марокко Чемпионат Мира-2022
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Источник:
AS

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