Варан: У сборной Франции одна цель - выиграть чемпионат мира

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался о приоритетах команды на чемпионате мира-2022, который проходит в Катаре. Как известно, команда Дидье Дешама вышла в полуфинал Мундиаля, где сыграет против Марокко.

"Мы уже отлично выступили на турнире. Если говорить честно, то для нашей сборной всегда была поставлена определенная планка – выиграть чемпионат мира. Таковой была наша цель с самого старта турнира.

Конечно, тот факт, что мы вышли в полуфинал – это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Уровень соперников растет, все команды сражаются изо всех сил. Но настоящая цель у нас одна – выиграть чемпионат мира", - приводит слова француза AS.