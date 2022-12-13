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Тренер Марокко оценил шансы своей команды в матче ЧМ с Францией

Чемпионат мира FIFA
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Команды встретятся 14 декабря

Тренер Марокко оценил шансы своей команды в матче ЧМ с Францией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча против Франции в полуфинале чемпионата мира-2022.

"Мы сыграем так, как умеем. Удивительно, как цифры владения мячом отрывают вас от реальности. 70% владения и всего два удара. Эти ожидаемые голы – то же самое. "Мы должны были победить, ведь у нас четыре ожидаемых гола!" Мы здесь, чтобы побеждать. Вот и все. Я уже был здесь. Стиль футбола Хосепа Гвардиолы сводил меня с ума. Конечно, ты будешь владеть мячом, когда у тебя в составе Де Брюйне и Бернарду Силву. Конечно, мяч будет у тебя.

Франция увлекла меня своей игрой 2018-го. Дешам понял, как нужно поступать. Перестаньте обращать внимание на статистику. Я попрошу Джанни Инфантино добавлять очки, если владение больше 60%. На старте чемпионата мира наши шансы на титул оценивали в одну сотую процента. Сейчас уже 12%", — заявил Реграги.

Напомним, полуфинальный поединок между командами Франции и Марокко пройдет в среду, 14 декабря. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Франция Марокко Чемпионат Мира-2022
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Источник:
RMC Sport

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