Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франция - Марокко: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч Франция – Марокко, полуфинал ЧМ-2022, 14 декабря
фото - Getty Images
Сборная Марокко стала главной сенсацией катарского Мундиаля. Последовательно выбить Бельгию, Испанию и Португалию – простым стечением обстоятельств это быть не может. Атласские львы способны добиваться результата. Впрочем, сейчас задача будет еще сложнее – им будет противостоять действующий чемпион, главный фаворит турнира, в составе которого выступает лучший форвард мира прямо сейчас. Франция полна решимости второй раз подряд завоевать титул, но для этого нужно избежать ошибок других ТОП-сборных.
Станем ли мы свидетелями еще одной сенсации на ЧМ-2022, смотрите матч Франция – Марокко в среду, 14 декабря. Начало поединка в 21:00.
Покажут ли матч Франция – Марокко по ТВ
Так, традиционно игру в прямом эфире будут транслировать региональные каналы Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Київ, Суспільне.Львів, Суспільне.Одеса, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Харків и т.д.).
Где смотреть онлайн матч Франция – Марокко в интернете
На сайте Суспільного в разделе Спорт будет плеер с бесплатной трансляцией. Также региональные каналы Суспільного доступны в приложении Дія. Официальным интернет-транслятором в Украине является сервис MEGOGO, а также Воля ТВ.
Как еще можно следить за матчем?
Если у вас не будет возможности просмотреть поединок в прямом эфире, следите за его ходом с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Франция – Марокко онлайн. На сайте будет оперативно появляться видео голов и главные новости по поводу матча. Также аудиотрансляция матча доступна на радио Промінь.
Какие каналы покажут матч в других странах
- Канада - TSN App, TSN1, TSN5, RDS, RDS App, TSN.ca, CTV App, TSN4, TSN3, CTV
- Хорватия - HRTi, HRT 2
- Чехия - TV Nova, ČT Sport, Voyo
- Эстония - ETV 2, ETV+
- Франция - beIN Sports 1, Molotov, Free, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, TF1, TF1 Live
- Германия - ZDF, MagentaTV
- Ирландия - BBC Radio 5 Live, BBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, RTE Player, RTE 2
- Израиль - KAN 11
- Италия - RaiPlay, RAI 1
- Латвия - LTV7 Latvia
- Литва - LRT Plius, LRT Live Streaming
- Молдова - Moldova 1
- Нидерланды - NPO 1, NPO Start, Één
- Польша - TVP1, sport.tvp.pl, TVP Sport, TVP Sport App
- Португалия - Antena 1 - RTP, TVI, Sport TV1, Sport TV Multiscreen, TVI Player
- Словакия - RTVS Sport, RTVS Live, ČT Sport
- Испания - Gol Mundial, RTVE.es, TVE La 1, fuboTV España
- Турция - TRT 4K, TRT 1
- Великобритания - BBC Sport Web, BBC Radio 5 Live, BBC One, BBC iPlayer
- США - UFORIA App, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Peacock, Foxsports.com, Telemundo Deportes En Vivo, Sling, FOX Network, Telemundo, FOX Sports App
Популярное сейчас
- WBA назначила Усику обязательного претендента на бой
- "Мы играли для людей, которые погибли". Как Хорватия последний раз побеждала за 90 минут в плей-офф мундиалей
- Аргентина – Хорватия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Англия – Франция 1:2. Досрочный финал под аккомпанемент безумного судейства
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО