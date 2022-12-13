Франция - Марокко: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Сборная Марокко стала главной сенсацией катарского Мундиаля. Последовательно выбить Бельгию, Испанию и Португалию – простым стечением обстоятельств это быть не может. Атласские львы способны добиваться результата. Впрочем, сейчас задача будет еще сложнее – им будет противостоять действующий чемпион, главный фаворит турнира, в составе которого выступает лучший форвард мира прямо сейчас. Франция полна решимости второй раз подряд завоевать титул, но для этого нужно избежать ошибок других ТОП-сборных.

Станем ли мы свидетелями еще одной сенсации на ЧМ-2022, смотрите матч Франция – Марокко в среду, 14 декабря. Начало поединка в 21:00.

Покажут ли матч Франция – Марокко по ТВ

Так, традиционно игру в прямом эфире будут транслировать региональные каналы Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Київ, Суспільне.Львів, Суспільне.Одеса, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Харків и т.д.).

Где смотреть онлайн матч Франция – Марокко в интернете

На сайте Суспільного в разделе Спорт будет плеер с бесплатной трансляцией. Также региональные каналы Суспільного доступны в приложении Дія. Официальным интернет-транслятором в Украине является сервис MEGOGO, а также Воля ТВ.

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Как еще можно следить за матчем?

Если у вас не будет возможности просмотреть поединок в прямом эфире, следите за его ходом с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Франция – Марокко онлайн. На сайте будет оперативно появляться видео голов и главные новости по поводу матча. Также аудиотрансляция матча доступна на радио Промінь.

Какие каналы покажут матч в других странах