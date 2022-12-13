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Франция - Марокко: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч Франция – Марокко, полуфинал ЧМ-2022, 14 декабря

Франция - Марокко: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

фото - Getty Images

Новина українською

Сборная Марокко стала главной сенсацией катарского Мундиаля. Последовательно выбить Бельгию, Испанию и Португалию – простым стечением обстоятельств это быть не может. Атласские львы способны добиваться результата. Впрочем, сейчас задача будет еще сложнее – им будет противостоять действующий чемпион, главный фаворит турнира, в составе которого выступает лучший форвард мира прямо сейчас. Франция полна решимости второй раз подряд завоевать титул, но для этого нужно избежать ошибок других ТОП-сборных.

Станем ли мы свидетелями еще одной сенсации на ЧМ-2022, смотрите матч Франция – Марокко в среду, 14 декабря. Начало поединка в 21:00.

Покажут ли матч Франция – Марокко по ТВ

Так, традиционно игру в прямом эфире будут транслировать региональные каналы Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Київ, Суспільне.Львів, Суспільне.Одеса, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Харків и т.д.).

Где смотреть онлайн матч Франция – Марокко в интернете

На сайте Суспільного в разделе Спорт будет плеер с бесплатной трансляцией. Также региональные каналы Суспільного доступны в приложении Дія. Официальным интернет-транслятором в Украине является сервис MEGOGO, а также Воля ТВ.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляція матчу Франція - Марокко
Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за матчем?

Если у вас не будет возможности просмотреть поединок в прямом эфире, следите за его ходом с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Франция – Марокко онлайн. На сайте будет оперативно появляться видео голов и главные новости по поводу матча. Также аудиотрансляция матча доступна на радио Промінь.

Какие каналы покажут матч в других странах

  • Канада - TSN App, TSN1, TSN5, RDS, RDS App, TSN.ca, CTV App, TSN4, TSN3, CTV
  • Хорватия - HRTi, HRT 2
  • Чехия - TV Nova, ČT Sport, Voyo
  • Эстония - ETV 2, ETV+
  • Франция - beIN Sports 1, Molotov, Free, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, TF1, TF1 Live
  • Германия - ZDF, MagentaTV
  • Ирландия - BBC Radio 5 Live, BBC Sport Web, BBC One, BBC iPlayer, RTE Player, RTE 2
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RaiPlay, RAI 1
  • Латвия - LTV7 Latvia
  • Литва - LRT Plius, LRT Live Streaming
  • Молдова - Moldova 1
  • Нидерланды - NPO 1, NPO Start, Één
  • Польша - TVP1, sport.tvp.pl, TVP Sport, TVP Sport App
  • Португалия - Antena 1 - RTP, TVI, Sport TV1, Sport TV Multiscreen, TVI Player
  • Словакия - RTVS Sport, RTVS Live, ČT Sport
  • Испания - Gol Mundial, RTVE.es, TVE La 1, fuboTV España
  • Турция - TRT 4K, TRT 1
  • Великобритания - BBC Sport Web, BBC Radio 5 Live, BBC One, BBC iPlayer
  • США - UFORIA App, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Peacock, Foxsports.com, Telemundo Deportes En Vivo, Sling, FOX Network, Telemundo, FOX Sports App
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В статье: Франция ЧМ-2022 Марокко
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