ЧМ-2022. Аргентина - Хорватия. Остановит ли Месси Модрича на пути к финалу?

1/2 финала. 13 декабря. 21.00. Лусаил. Стадион "Лусаил-Айконик".

Трансляция: "Общественное" и MEGOGO

LIVE-трансляция: Parimatch Ukraine

Крупнейший инвестор в развитие украинского спорта Parimatch Ukraine дарит уникальную возможность следить за чемпионатом мира 2022 года в LIVE-режиме. Parimatch предлагает бесплатную аудиотрансляцию всех матчей Мундиаля!

Модрич VS Месси

Это невероятно, но сборная Хорватии уже во второй раз выходит в полуфинал чемпионата мира. Хорваты очаровывают не столько своей игрой, сколько характером, стойкостью, тактической грамотностью и… Лукой Модричем. 37-летний футболист ведет свою команду к футбольным вершинам и делает это мастерски. Он в отличной физической форме, и в каждом матче в Катаре доказывает это, отрабатывая как в создании моментов, так и в разрушении идей соперника. При этом команда Златко Далича в целом демонстрирует хороший прагматизм и физическую, и что немаловажно, психологическую готовность. И с Японией, и с Бразилией они отыгрывались по ходу матча и даже в дополнительное время не выглядели уставшими, и это при том, что средний возраст команды – 27,4 года. Ну а о магии Доминика Ливаковича можно и не говорить. Две выигранные серии пенальти – это стоит звания лучшего голкипера турнира.

Аргентина на этом чемпионате тоже доказала, что готова подниматься из пепла. После поражения в стартовом матче против Саудовской Аравии и хорошей порции критики в сторону Месси и Ко, команда Скалони совершила мощный рывок и, в конце концов, остается в игре. Ну а Месси проводит, пожалуй, один из лучших турниров по футболке национальной сборной. На его счету 4 гола и две результативные передачи, а значимость его персоны и важность для команды и болельщиков вообще трудно переоценить.

Прогноз от Parimatch Ukraine

"Бело-голубые" считаются главным претендентом на победу в турнире. Коэффициент на Аргентину составляет 2.85. Очевидно, что в полуфинальном поединке эксперты Parimatch Ukraine оставляют не так много шансов подопечным Златко Далича на выход в финал. Победа "шашечных" оценивается котировкой 5.30, в то время как на "бело-голубых" дают курс 1.83. Ничья идет в 3.30. Ожидается малорезультативная игра, на то, что обе команды обменяются голами можно сделать прогноз за 2.28. А самый вероятный счет – 1:0 следует за котировку 5.10.

Статистика противостояний

Аргентина пять раз играла в полуфиналах Мундиалей и ни разу не проигрывала. Дважды, в 1978 и 1986 годах, аргентинцы после этого становились чемпионами мира, а в 1930, 1990 и 2014 годах уступали в финалах. Хорваты такой стабильностью похвастаться не могут, в 1998 году они остановились на стадие 1/2, проиграв будущим чемпионам мира французам 1:2. В 2018 году в полуфинале против Англии победили 2:1 (в финале снова проиграли фанцузам).

А вот за личными встречами у Хорватии и Аргентины пока ничья. Команды играли между собой 5 раз. На счету каждой из сторон по две победы, еще раз они расходились миром. Последний раз эти двое встречались в группе на ЧМ-2018, и тогда хорваты сенсационно разбили соперников 3:0, один из голов на счету Модрича.

Готовимся к грандиозному сражению. Обладатели золотых мячей стремятся к еще одному триумфу. Месси против Модрича. Эту дуэль пропустить невозможно, а услышать эмоции матча можно будет благодаря инициативе Parimatch Ukraine. Бесплатная аудиотрансляция всех матчей ЧМ-2022 только на сайте Parimatch!

Так что готовимся к большому полуфиналу, выбирай своих любимцев и заряжай на чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch Ukraine!