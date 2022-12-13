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Роналду не намерен вешать бутсы на гвоздь. Он хочет сыграть и на Евро-2024

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Летом 2024 португальцу будет 39 лет

Роналду не намерен вешать бутсы на гвоздь. Он хочет сыграть и на Евро-2024

фото из свободных источников

Новина українською

Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в национальной команде, сообщает CM Jornal.

Игрок, которому в феврале исполнится 38 лет, считает, что может принести пользу португальцам, поэтому не откажется от игры за сборную, даже если у руля команды останется нынешний наставник Фернанду Сантуш.

Роналду осознаёт, что находится не в лучшей форме, но знает, что на это повлиял тот факт, что он не проводил предсезонные сборы с "Манчестер Юнайтед" и не попадал в состав в последние месяцы.

Напомним, что Португалия завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко с минимальным счётом. В обоих матчах плей-офф Роналду оставался на скамейке запасных, выходя на замену в концовках матчей.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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Источник:
CM Jornal

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Комментарии (9)
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Spokoyno (Київ)
13.12.2022 в 17:36
Так якщо Роналду прийде до тями. Перестане качати права, а почне качати м'язи він ще може допомогти своїй збірній! Так не як основний... але наразі в одинадцятьох матчі на найвищому рівні ніхто не проводить.
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0
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Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 17:31
Фуу, позорник конченный, нарцисс дырявый, всё никак не угомонится, эго педика зашкаливает. Весь мир смеётся с этого петуха. Тьфу нах..
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+1
0
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Campeón
13.12.2022 в 17:49
що ж ти так про свого руснявого друга сралєксаневже знов на гроші кинув?
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0
-3
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Крістофер (Луцьк)
13.12.2022 в 17:50
Можна запитати? Що дорослого мужчину на футбольному сайті надихає на думки про дирявих педиків? Ти озабочений?
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+1
-3
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Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 17:53
Ну дык новость же про педика Роньку. Он же сам прилюдно сказал, шо он педик, я тут при чём? Ххе..
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+2
0
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Крістофер (Луцьк)
13.12.2022 в 17:54
Мабуть є в тебе якийсь грішок... Любиш погуляти на задньому дворі? Чи любиш коли в тебе гуляють?
0
-3
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Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 17:57
Да нет колобок, я холодный гетеросексуал, у меня к педикам стойкое отвращение.
+2
0
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Крістофер (Луцьк)
13.12.2022 в 17:16
Гарна новина. Навіть не дивлячись на свій вік він виглядає сильніше, ніж Мессі в свої молоді роки.
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+1
-3
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Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 17:47
Разве только физически сильнее. А с футбольным интеллектом у Роньки просто бяда великая. Нырнуть, замкнуть, гол украсть.. вот и всё.
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+2
-1

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