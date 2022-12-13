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Роналду не намерен вешать бутсы на гвоздь. Он хочет сыграть и на Евро-2024
Летом 2024 португальцу будет 39 лет
фото из свободных источников
Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в национальной команде, сообщает CM Jornal.
Игрок, которому в феврале исполнится 38 лет, считает, что может принести пользу португальцам, поэтому не откажется от игры за сборную, даже если у руля команды останется нынешний наставник Фернанду Сантуш.
Роналду осознаёт, что находится не в лучшей форме, но знает, что на это повлиял тот факт, что он не проводил предсезонные сборы с "Манчестер Юнайтед" и не попадал в состав в последние месяцы.
Напомним, что Португалия завершила выступление на
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