Роналду не намерен вешать бутсы на гвоздь. Он хочет сыграть и на Евро-2024

Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в национальной команде, сообщает CM Jornal.

Игрок, которому в феврале исполнится 38 лет, считает, что может принести пользу португальцам, поэтому не откажется от игры за сборную, даже если у руля команды останется нынешний наставник Фернанду Сантуш.

Роналду осознаёт, что находится не в лучшей форме, но знает, что на это повлиял тот факт, что он не проводил предсезонные сборы с "Манчестер Юнайтед" и не попадал в состав в последние месяцы.