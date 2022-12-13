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Гарри Невилл: Месси - красавица среди чудовищ в нынешней сборной Аргентины
Интересное экспертное мнение перед полуфиналом Аргентина - Хорватия
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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Невилл поделился ожиданиями от полуфинального матча финала
"У аргентинцев немного варварский подход, некоторые их действия на турнире были позорными. В течение карьеры я иногда выходил и праздновал перед болельщиками, но в концы игры я всегда шёл и пожимал руку сопернику. Нужно всегда оставаться уважительным. Думаю, аргентинцы переборщили. В них есть злоба. Аргентинские защитники всегда умели быть злыми и бороться. Они чувствуют, что борются за свою страну. Чувствуется эта боль, это непреодолимое желание. Месси — это красавица среди чудовищ в этой сборной. Моментами он невероятно блистает. Упорство, грубость в защите и в игре в целом в итоге могут стать выигрышной комбинацией для Аргентины.
Что касается Хорватии, они будут доминировать в полузащите, поскольку они лучше соперника в этой области. Но есть ли инстинкт убийцы у их нападающих? Это вопрос. Иан Райт где-то 10 дней назад сказал мне, что Хорватия станет чемпионом, и я абсолютно с ним не согласился. Мне казалось, что они не так хороши, как четыре года назад, но теперь они в полуфинале. Могут ли они обыграть Аргентину? Да, могут. Модрич — звезда, невероятный футболист. Каждый его пас прекрасен, это совершенство", - сказал Невилл в интервью Sky Sports.
Напомним, что матч Аргентина – Хорватия начнется сегодня, 13 декабря, в 21:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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