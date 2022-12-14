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Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте исход матча Франция - Марокко

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Впереди второй полуфинал

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте исход матча Франция - Марокко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

До завершения Чемпионата мира осталось три матча, а это значит, что в перспективе можно набрать еще девять баллов в нашем Конкурсе прогнозов. Три из них можно положить в свою копилку по итогу матча Франции и Марокко. Кажется, что в этой паре очевидный фаворит. Однако сколько же из нас ошибалось, когда ставили против африканцев на стадии 1/8 и 1/4 финала.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Если увидели ошибку в таблице или остались вопросы, пожалуйста, напишите на почту al.ryzhenko@ukr.net – попробуем найти ответы вместе с вами.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 21:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 20

Франция – Марокко

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте VBET.

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В статье: Конкурс прогнозов
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Комментарии (5)
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Dref2012 (Рівне)
14.12.2022 в 00:48
Франція - Марокко 2:0
Ответить
0
0
Uriy222
14.12.2022 в 00:46
Франція-Марокко 4-2
Ответить
0
0
OctoberFest (Голая Пристань)
14.12.2022 в 00:32
Франція – Марокко 3:1
Ответить
0
0
avatar
Непозбувна бентега (Рівне)
14.12.2022 в 00:21
Франція - Марокко 3:0
Ответить
0
0
avatar
Parsley (Dnipro)
14.12.2022 в 00:19
Франція - Марокко 0:1
Ответить
0
0

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