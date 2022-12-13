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Хорватия может стать второй сборной после Германии в 2014-м, выбившей и Бразилию, и Аргентину в плей-офф ЧМ
Тогда Бундестим стали чемпионами мира
Фото: twitter.com/HNS_CFF
Сборная Хорватии может стать второй в истории национальной командой, которая обыграла и Бразилию и Аргентину в одном плей-офф чемпионата мира. Впервые это удалось Германии в 2014-м.
Тогда Бундестим разгромили Бразилию (7:1) в полуфинале и минимально обыграла Аргентину (1:0) в финале чемпионата мира 2014.
До них на одном мундиале никто не обыгырвал и "пентакампионов" и "альбиселесте".
Матч начнется 13-го декабря в 21:00. Второй финалист определится 14-го декабря в 21:00.
2 - Croatia ???????? could become only the second country to eliminate both Argentina ???????? and Brazil ???????? from the knockout stages of the same #FIFAWorldCup, after Germany ???????? in 2014, when they won the title. Motivated. pic.twitter.com/CYql44Pb7D— OptaFranz (@OptaFranz) December 13, 2022
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