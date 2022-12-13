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Хорватия может стать второй сборной после Германии в 2014-м, выбившей и Бразилию, и Аргентину в плей-офф ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Тогда Бундестим стали чемпионами мира

Хорватия может стать второй сборной после Германии в 2014-м, выбившей и Бразилию, и Аргентину в плей-офф ЧМ

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Новина українською

Сборная Хорватии может стать второй в истории национальной командой, которая обыграла и Бразилию и Аргентину в одном плей-офф чемпионата мира. Впервые это удалось Германии в 2014-м.

Тогда Бундестим разгромили Бразилию (7:1) в полуфинале и минимально обыграла Аргентину (1:0) в финале чемпионата мира 2014.

До них на одном мундиале никто не обыгырвал и "пентакампионов" и "альбиселесте".

Матч начнется 13-го декабря в 21:00. Второй финалист определится 14-го декабря в 21:00.

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В статье: Бразилия Аргентина Хорватия Чемпионат мира 2022
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