Хорватия может стать второй сборной после Германии в 2014-м, выбившей и Бразилию, и Аргентину в плей-офф ЧМ

Сборная Хорватии может стать второй в истории национальной командой, которая обыграла и Бразилию и Аргентину в одном плей-офф чемпионата мира. Впервые это удалось Германии в 2014-м.

Тогда Бундестим разгромили Бразилию (7:1) в полуфинале и минимально обыграла Аргентину (1:0) в финале чемпионата мира 2014.

До них на одном мундиале никто не обыгырвал и "пентакампионов" и "альбиселесте".

Матч начнется 13-го декабря в 21:00. Второй финалист определится 14-го декабря в 21:00.

