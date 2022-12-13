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Ибрагимович: Месси поднимет Кубок мира, это уже прописано
Златан ставит на Аргентину
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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович, который в свое время поиграл с аргентинским форвардом Лионелем Месси в "Барселоне", считает, что именно сборная Аргентины выиграет
"Я думаю, что уже написано, кто победит, и вы понимаете, кого я имею в виду. Думаю, Месси поднимет трофей, это уже написано", — приводит слова Ибрагимовича Goal.
Сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира сегодня, 13 декабря в 21:00, встретится с командой Хорватии. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
В другом полуфинале сыграют сборные Франции и Марокко. Финальный матч на чемпионате мира в Катаре состоится 18 декабря.
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