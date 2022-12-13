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Ибрагимович: Месси поднимет Кубок мира, это уже прописано

Чемпионат мира FIFA
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Златан ставит на Аргентину

Ибрагимович: Месси поднимет Кубок мира, это уже прописано

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович, который в свое время поиграл с аргентинским форвардом Лионелем Месси в "Барселоне", считает, что именно сборная Аргентины выиграет ЧМ-2022.

"Я думаю, что уже написано, кто победит, и вы понимаете, кого я имею в виду. Думаю, Месси поднимет трофей, это уже написано", — приводит слова Ибрагимовича Goal.

Сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира сегодня, 13 декабря в 21:00, встретится с командой Хорватии. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

В другом полуфинале сыграют сборные Франции и Марокко. Финальный матч на чемпионате мира в Катаре состоится 18 декабря.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Goal

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