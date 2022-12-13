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Месси против Модрича. Стартовые составы команд на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия

Чемпионат мира FIFA
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Стартовые составы команд

Месси против Модрича. Стартовые составы команд на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 13 декабря, в 21:00, состоится первый полуфинальный матч ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

Уже известны стартовые составы команд на поединок.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Поль, Паредес, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Крамарич, Перишич

Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Второй полуфинал Марокко – Франция состоится в среду, 14 декабря.

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В статье: Аргентина Хорватия
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