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Месси против Модрича. Стартовые составы команд на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 декабря, в 21:00, состоится первый полуфинальный матч ЧМ-2022, в котором сыграют сборные Аргентины и Хорватии.
Уже известны стартовые составы команд на поединок.
Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Поль, Паредес, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Крамарич, Перишич
Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет
Второй полуфинал Марокко – Франция состоится в среду, 14 декабря.
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