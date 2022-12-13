Дешам: У нас с Марокко равны шансы на выход в финал. Эта команда лучше всех организована

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался на пресс-конференции о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира против Марокко. Он считает, что Les Bleus сможет найти способ забить "атласским львам".

"Никому не удалось забить Марокко? Мы обязательно найдем решение, но факт остается фактом: эта команда способна очень хорошо защищаться, а соперники еще не нашли, как взломать их оборону.

Однако не следует сводить всю их игру к обороне, потому что, если бы у них не было других качеств, особенно в атаке, их не было бы сейчас здесь. Эта команда лучше всех организована, что позволяет им хорошо защищаться и доставлять проблемы соперникам.

Мои наблюдатели следили за всеми матчами сборной Марокко и сказали мне, на что нужно обратить внимание. Это и будет нашей целью – доставлять им неприятности, чтобы мы имели шансы забить, и играть надежно.

У Марокко такие же шансы на выход в финал, как и у нас. Мне не нравится слово "враждебный", их пыл идет им на пользу. Я знаю, что на трибунах будет шумно, мои наблюдатели рассказали об этом. Игроки тоже это знают.

Это не заставит забивать голы, но может повлиять, и мы должны это учитывать. Подготовка к матчу – это подготовка к происходящему на поле, но окружающая обстановка тоже важна, и игроки знают, чего ожидать", – сказал главный тренер сборной Франции.

Напомним, что перед полуфиналом в ворота Марокко никому не удалось забить. Единственный пропущенный мяч, автогол, "атласские львы" пропустили на групповом этапе с Канадой (2:1). Ни Португалия, ни Испания, ни Бельгия, ни Хорватия не смогли поразить ворота сборной Марокко.

Полуфинал состоится 14-го декабря в 21:00.