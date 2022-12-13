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Из-за возможных беспорядков матч Франция – Марокко не будут показывать на больших экранах в Нидерландах

Чемпионат мира FIFA
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Правоохранители не смогут обеспечить безопасность

Из-за возможных беспорядков матч Франция – Марокко не будут показывать на больших экранах в Нидерландах

Фото: twitter.com/EnMaroc

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Власти Нидерландов приняли решение не показывать матчи с Марокко на больших экранах в Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте, сообщает NU.nl. Правоохранители не смогут обеспечить безопасность на улицах.

В части перечисленных гордов полиция увеличила количество патрулей на улицах, в остальных это пока обсуждается.

"Нарушители порядка используют толпы футбольных фанатов для прикрытия. На площадях мы больше не в состоянии отделять людей с благими намерениями от тех, у кого намерения злые", – подчеркнули в муниципалитете Гааги.

Марокко сыграет 14-го декабря в полуфинале чемпионата мира со Францией, а дальше "атласские львы" смогут сыграть в финале мундиаля 18-го декабря или матче за 3-е место 17-го.

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В статье: Франция Марокко Чемпионат мира 2022
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Источник:
nu.nl

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