Из-за возможных беспорядков матч Франция – Марокко не будут показывать на больших экранах в Нидерландах

Власти Нидерландов приняли решение не показывать матчи с Марокко на больших экранах в Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте, сообщает NU.nl. Правоохранители не смогут обеспечить безопасность на улицах.

В части перечисленных гордов полиция увеличила количество патрулей на улицах, в остальных это пока обсуждается.

"Нарушители порядка используют толпы футбольных фанатов для прикрытия. На площадях мы больше не в состоянии отделять людей с благими намерениями от тех, у кого намерения злые", – подчеркнули в муниципалитете Гааги.

Марокко сыграет 14-го декабря в полуфинале чемпионата мира со Францией, а дальше "атласские львы" смогут сыграть в финале мундиаля 18-го декабря или матче за 3-е место 17-го.