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Ливакович сбивает Альвареса. Месси реализует пенальти в ворота Хорватии

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Спорное решение

Ливакович сбивает Альвареса. Месси реализует пенальти в ворота Хорватии

Фото: Getty Images

Новина українською

Месси забил 5-й гол на чемпионате мира в Катаре, реализовав пенальти в матче с Хорватией. Это 11-й гол капитана "альбиселесте" на мундиалях.

Ливакович снес Хулиана Альвареса при выходе 1 в 1 аргентинского нападающего. Несмотря на то, что форвард нанес удар до фола, рефери назначил 11-метровый.

33' Лионель Месси – 1:0.

96 голов в 171 матче у Месси за сборную Аргентины.

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В статье: Аргентина Хорватия Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
13.12.2022 в 22:28
Якись недолугий пеналь.
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