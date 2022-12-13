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Ливакович сбивает Альвареса. Месси реализует пенальти в ворота Хорватии
Спорное решение
Фото: Getty Images
Месси забил 5-й гол на чемпионате мира в Катаре, реализовав пенальти в матче с Хорватией. Это 11-й гол капитана "альбиселесте" на мундиалях.
Ливакович снес Хулиана Альвареса при выходе 1 в 1 аргентинского нападающего. Несмотря на то, что форвард нанес удар до фола, рефери назначил 11-метровый.
33' Лионель Месси – 1:0.
96 голов в 171 матче у Месси за сборную Аргентины.
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