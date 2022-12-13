Эдегор накричал на Пиоли во время товарищеского матча Арсенала с Миланом

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор выкрикнул в сторону главного тренера "Милана" Стефано Пиоли "пару ласковых" во время товарищеского матча между командами 13-го декабря (2:1).

"Бл**ть, это уже второй раз. Это товарищеский матч!", – выкрикнул Эдегор после того, как Сандро Тонали жестко столкнулся с полузащитником лондонцев Фабиу Виейрой.

В этом матче Эдегор забил один из двух мячей "Арсенала". После финального свистка команды сыграли серию пенальти. Снова победили "гуннеры" (4:3).

Следующий товарищеский матч "Арсенал" сыграет с "Ювентусом" 17-го декабря. Встреча стартует в 20:00.