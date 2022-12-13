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Эдегор накричал на Пиоли во время товарищеского матча Арсенала с Миланом

Чемпионат мира FIFA
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Норвежцу не понравилась жесткость футболистов "россонери"

Эдегор накричал на Пиоли во время товарищеского матча Арсенала с Миланом

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор выкрикнул в сторону главного тренера "Милана" Стефано Пиоли "пару ласковых" во время товарищеского матча между командами 13-го декабря (2:1).

"Бл**ть, это уже второй раз. Это товарищеский матч!", – выкрикнул Эдегор после того, как Сандро Тонали жестко столкнулся с полузащитником лондонцев Фабиу Виейрой.

В этом матче Эдегор забил один из двух мячей "Арсенала". После финального свистка команды сыграли серию пенальти. Снова победили "гуннеры" (4:3).

Следующий товарищеский матч "Арсенал" сыграет с "Ювентусом" 17-го декабря. Встреча стартует в 20:00.

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В статье: Арсенал (Лондон) Стефано Пиоли Мартин Эдегор Милан
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Источник:
talksport.com

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