Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдегор накричал на Пиоли во время товарищеского матча Арсенала с Миланом
Норвежцу не понравилась жесткость футболистов "россонери"
Фото: twitter.com/Arsenal
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор выкрикнул в сторону главного тренера "Милана" Стефано Пиоли "пару ласковых" во время товарищеского матча между командами 13-го декабря (2:1).
"Бл**ть, это уже второй раз. Это товарищеский матч!", – выкрикнул Эдегор после того, как Сандро Тонали жестко столкнулся с полузащитником лондонцев Фабиу Виейрой.
В этом матче Эдегор забил один из двух мячей "Арсенала". После финального свистка команды сыграли серию пенальти. Снова победили "гуннеры" (4:3).
Следующий товарищеский матч "Арсенал" сыграет с "Ювентусом" 17-го декабря. Встреча стартует в 20:00.
Популярное сейчас
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Беларускі Гаюн: Первые подразделения ВС РБ выдвинулись из пунктов постоянной дислокации
- "Работать не буду". Вацко сообщил, сколько ему предлагали за работу на MEGOGO и почему он отказался
- "Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню". Месси раскритиковал арбитра матча против Нидерландов
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО