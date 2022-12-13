Обошел Батистуту. Месси стал лучшим бомбардиром Аргентины на чемпионатах мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Хорватией и установил рекорд своей национальной сборной.

35-летний футболист реализовал пенальти на 34-й минуте встречи.

Этот гол стал 11-м для аргентинского форварда на чемпионатах мира. Таким образом, Месси обошёл экс-игрока сборной Аргентины Габриэля Батистуту по количеству забитых мячей за аргентинскую сборную на мундиалях.

Отметим, что на ЧМ-2022 у Лионеля 5 мячей, три из них он забил с 11-метровой отметки.