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Обошел Батистуту. Месси стал лучшим бомбардиром Аргентины на чемпионатах мира
Лео продолжает бить рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в полуфинальном матче
35-летний футболист реализовал пенальти на 34-й минуте встречи.
Этот гол стал 11-м для аргентинского форварда на чемпионатах мира. Таким образом, Месси обошёл экс-игрока сборной Аргентины Габриэля Батистуту по количеству забитых мячей за аргентинскую сборную на мундиалях.
Отметим, что на ЧМ-2022 у Лионеля 5 мячей, три из них он забил с 11-метровой отметки.
К перерыву счет 2:0 в пользу Аргентины, а UA-Футбол
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