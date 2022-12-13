  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Аргентина в 6-й раз в истории вышла в финал чемпионатов мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аргентина в 6-й раз в истории вышла в финал чемпионатов мира

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Пока всего 2 победы

Аргентина в 6-й раз в истории вышла в финал чемпионатов мира

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Сборная Аргентины обыграла в полуфинале Хорватию (3:0) и вышла в финал чемпионата мира в Катаре. Это 6-й финал для "альбиселесте" в истории.

Два гола Хулиана Альвареса и реализованный, но спорный пенальти Лионеля Месси вывели Аргентину в заветный финал.

Аргентина дважды становилась чемпионами мира. Свои финалы "альбиселесте" выиграли в 1986-м (1:0 против Германии) и 1978-м годах (3:1 против Нидерландов).

Проигрывала финалы Аргентина снова таки дважды Германии в 2014-м и 1990-м (дважды 0:1) и против Уругвая в 1930-м году (2:4).

Второй финалист определится уже 14-го декабря в 21:00. Франция сыграет против Марокко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Хорватия Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
13.12.2022 в 23:59
Тепер бажаємо жорсткої боротьби суперників у другому півфіналі. Не погано, щоб глядач могли їй насолоджуватися пару годин не враховуючи компенсованого часу Та сподіваємось, що гравці ЗА пригадають, який континент вони представляють! І ДОДАДУТЬ у фіналі трошечки карнавалу!
Ответить
+1
0
Рівнянин (Рівне)
13.12.2022 в 23:10
...і четвертий програний.Від усієї душі бажаю тільки поразки латиносам.
Ответить
+1
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
14.12.2022 в 00:02
Ну і душонка в тебе... Для неї найвище щастя, коли в сусіда корова околіла!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде