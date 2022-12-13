Аргентина в 6-й раз в истории вышла в финал чемпионатов мира

Сборная Аргентины обыграла в полуфинале Хорватию (3:0) и вышла в финал чемпионата мира в Катаре. Это 6-й финал для "альбиселесте" в истории.

Два гола Хулиана Альвареса и реализованный, но спорный пенальти Лионеля Месси вывели Аргентину в заветный финал.

Аргентина дважды становилась чемпионами мира. Свои финалы "альбиселесте" выиграли в 1986-м (1:0 против Германии) и 1978-м годах (3:1 против Нидерландов).

Проигрывала финалы Аргентина снова таки дважды Германии в 2014-м и 1990-м (дважды 0:1) и против Уругвая в 1930-м году (2:4).

Второй финалист определится уже 14-го декабря в 21:00. Франция сыграет против Марокко.