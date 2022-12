ЧМ. Аргентина – Хорватия 3:0. Снова с пенальти, однако не послематчевым

Чемпионат мира, 1/2 финала

"Лусаил Айконик" (Лусаил)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Когда на поле в Скалони выходит Дибала, это значит, что на каком-то моменте наставник аргентинцев понял: "Мы точно победим". Пауло сыграл свои первые минуты на этом Мундиале, в то время как Аргентина дала достойный реванш хорватам за поражения 0:3 на прошедшем Чемпионате мира. Организованность "альбиселесте" и отличная игра Месси и Альвареса избили растерянных хорватов.

"Шашечные" до перерыва не создали абсолютно ничего. Подопечные Скалони очень высоко встречали соперника, стояли мощным блоком на своей половине поля. Однако это точно не автобус – скорее организованная и сбалансированная игра футболистов защитного плана.

В атаке номинальных хозяев все было на плечах креативных игроков. Аргентинцы тоже не могли подступиться к чужим воротам, поэтому первый момент был создан с помощью дальнего удара. На 25-й минуте Энцо Фернандес развернулся перед чужим штрафным и пробил под правую стойку – Ливакович справился с этим достаточно неудобным ударом, который еще и отпрыгнул от газона. Однако через семь минут хорваты все-таки ошиблись у своих ворот.

Хулиан Альварес нашел пробел между защитниками оппонента, получил мяч за их спинами и вырвался один на один с голкипером. Нападающий едва протолкнул мимо Ливаковича, но хорват сбил аргентинца. Ловрен хоть и выбил мяч из пустых ворот, однако арбитр сразу указал на точку. Спорить Орсато не хотел: сразу же продемонстрировал желтую за разговоры Ковачичу, собственно и решение своего не отменил. Месси реализовал одиннадцатиметровый удар точно в правый угол. Голкиперу трудно было что-нибудь сделать.

???????? Argentina's new all-time leading goalscorer at the #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kZkMG2BxW3