  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. ЧМ. Аргентина – Хорватия 3:0. Снова с пенальти, однако не послематчевым
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ. Аргентина – Хорватия 3:0. Снова с пенальти, однако не послематчевым

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(6 голосов)

Второй финал за последние три Мундиаля для Лионеля Месси

ЧМ. Аргентина – Хорватия 3:0. Снова с пенальти, однако не послематчевым

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира, 1/2 финала

"Лусаил Айконик" (Лусаил)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Когда на поле в Скалони выходит Дибала, это значит, что на каком-то моменте наставник аргентинцев понял: "Мы точно победим". Пауло сыграл свои первые минуты на этом Мундиале, в то время как Аргентина дала достойный реванш хорватам за поражения 0:3 на прошедшем Чемпионате мира. Организованность "альбиселесте" и отличная игра Месси и Альвареса избили растерянных хорватов.

"Шашечные" до перерыва не создали абсолютно ничего. Подопечные Скалони очень высоко встречали соперника, стояли мощным блоком на своей половине поля. Однако это точно не автобус – скорее организованная и сбалансированная игра футболистов защитного плана.

В атаке номинальных хозяев все было на плечах креативных игроков. Аргентинцы тоже не могли подступиться к чужим воротам, поэтому первый момент был создан с помощью дальнего удара. На 25-й минуте Энцо Фернандес развернулся перед чужим штрафным и пробил под правую стойку – Ливакович справился с этим достаточно неудобным ударом, который еще и отпрыгнул от газона. Однако через семь минут хорваты все-таки ошиблись у своих ворот.

Хулиан Альварес нашел пробел между защитниками оппонента, получил мяч за их спинами и вырвался один на один с голкипером. Нападающий едва протолкнул мимо Ливаковича, но хорват сбил аргентинца. Ловрен хоть и выбил мяч из пустых ворот, однако арбитр сразу указал на точку. Спорить Орсато не хотел: сразу же продемонстрировал желтую за разговоры Ковачичу, собственно и решение своего не отменил. Месси реализовал одиннадцатиметровый удар точно в правый угол. Голкиперу трудно было что-нибудь сделать.

11-й гол Лионеля на Чемпионатах мира. По этому показателю он обогнал Габриеля Батистуту и теперь стал лучшим бомбардиром “альбиселесте” на Мундиалях. Ну и в частности, это пятый мяч Лео на текущем мировом первенстве – теперь он по этому показателю равен с Килианом Мбаппе.

После пропущенного гола у хорватов появилось много сумбура, из-за которого на 39-й минуте счет был уже 2:0. "Шашечные" дали пройти Альваресу мимо нескольких игроков из центра поля, а Хулиан этим воспользовался и пробил мимо голкипера. Не без судьбы везения, однако нападающий к заработанному пенальти добавил в свой актив еще и гол.

Более того, через три минуты счет должен был стать разгромным, но удар Маккалистера головой в упор потянул Ливакович. Тот сейв, который не сломал морально хорватов полностью. "Шашечным" нужен был перерыв.

На второй тайм Далич не выпустил левого защитника Сосу, который прове свои худшие 45 минут на этом Мундиале. Хорватский тренер сделал две смены в перерыве, однако вряд ли можно сказать, что они как-то перегнули игру в пользу "шашечных". Первый момент во втором тайме все равно был на счету аргентинцев: Месси из пределов штрафной мощно пробил, однако вышло в зону Ливаковича – голкипер исполнил сейв.

За час игры аргентинцы шесть раз пробили в створ, а хорваты ни одного. Эмилиано Мартинес так и не вступил в игру по-серьезному. Его действия ограничивались хорошей игрой на выходах – это он делал сегодня безупречно.

Хоть и "шашечные" поджали соперника, но индивидуальность Месси взяла свое. На 69-й минуте Лео накрутил вязы Гвардиолу, вошел в штрафную и прострелил на Альвареса – тот оформил дубль. Хулиан принял участие в трех голах Аргентины сегодня, Месси в двух. Лицо Ливаковича в тот момент передавало все эмоции хорватов.

Кстати, Дибала после выхода из скамейки для запасных добавил креатива впереди. Пауло создал момент для Маккалистера, но тот с лета из пределов штрафной не попал в ворота. Скалони при счете 3:0 выпустил сразу четырех футболистов, или не игравших на этом ЧМ, или выходивших крайне редко.

Нескучная прагматичность аргентинцев дарит им не только победу, но и разгром у полуфинале. Хорваты впервые в своей истории проиграли на Чемпионате мира с разницей в 3+ мячей, однако для них второй подряд Мундиаль на такой стадии – это очень большое достижение. Сегодня "шашечные" своими ошибками и действиями в целом показали, что на данный момент они не готовы к финалу. "Альбиселесте" сыграли наоборот.

Аргентина – Хорватия 3:0

Голы: Месси 34 (пен.), Альварес 39, 69

Аргентина: Э. Мартинес – Молина (Фойт 86), Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Де Поль (Паласиос 74), Фернандес, Паредес (Лисандро Мартинес 62), Маккалистер (Корреа 86) – Месси, Альварес (Дибала)

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич 46) – Брозович (Петкович 50) – Модрич (Майер 81), Ковачич – Пашалыч (Влашич 46), Крамарич (Левая 72), Перишич

Предупреждения: Ромеро 68, Отаменди 71 – Ливакович 32, Ковачич 32

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Хорватия Хулиан Альварес
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (85)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 00:48
Кстати на LiveScore из 35+ тысяч проголосовавших 39% за победу Марокко и 33% Франции .
Ответить
0
0
osadob07 (жмеринка)
14.12.2022 в 00:10
сейчас к людям надо относится помягче,а к вопросам относится поширше,точнее говоря хорваты сами были в диком шоке,когда на гнилой кобыле залетели в четверть финал,не говоря уже о полуфинале
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 00:14
Не совсем понял где поширше
Ответить
0
-1
osadob07 (жмеринка)
14.12.2022 в 00:27
я в том плане,что,кого бы вы предпочли смотреть в финале бразилия -франция,или хорватия -марокко,аля рух-черноморец
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 00:29
Аргентина - Марокко
+1
-1
osadob07 (жмеринка)
14.12.2022 в 00:31
только во сне
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 00:39
Посмотрим. Сон наполовину уже сбылся.)
0
0
osadob07 (жмеринка)
14.12.2022 в 00:43
ну и кому нужен этот цирк?
0
0
osadob07 (жмеринка)
13.12.2022 в 23:53
Зачем только Хорваты выкинули Бразилию ? Чтобы потом вот так обделаться в полуфинале. Лучше бы тут Бразилия была, вот бы мега заруба получилась!!
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
14.12.2022 в 00:03
Вот и я об этом. Причем, скорее всего, Бразилия и победила бы. Но тренер бразильцев угробил игру заменами.
Ответить
+1
-4
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.12.2022 в 00:06
Та не тільки тренер. Гравцям було важливіше забити другий гол, еіж не пропустити! Іеакге я не можу пояснити їх пропущену контратаку в такому вирішальному моменті гри.
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
14.12.2022 в 00:13
Та ЗБ при всьому її яскравому нападі менше всіх забили у своїй групі! Вже тоді тренерський штаб повинен був голову ламати! Де "Ми заб'ємо скільки забажаємо!"? Ну і в цьому матчі абсолютно прагматична ЗА могла виграти. Аргентинці не стільки демонстрували свою майстерність скільки жаги перемоги!
Ответить
0
-1
Comment06 (Украина)
13.12.2022 в 23:53
В первые 25мин ничто не предвещало не только разгрома хорватов, но и вообще победы аргентинцев. А потом фортуна улыбнулась наследникам Марадоны- пенальти с вопросами, слалом Альвареса при двух детских ошибках двух защитников, беспомощность и оставление в дураках Гвардиола без пяти минут великим Месси! Лео в великолепной форме и до величия Пеле и Марадоны остался один шаг- победить скорее всего действующих чемпионов! Хороший знак - выход Дибалы, потому что в одиночку даже Месси не в состоянии обыграть французов (да и непредсказуемых марокканцев). Крепкую, волевую, сыгранную Хорватию подкосили две подряд изнурительные игры с овертаймами и сериями пенальти. Удачи им в бронзовом матче!
Ответить
+1
-1
osadob07 (жмеринка)
14.12.2022 в 00:30
ну прям таки,ржу немогу.хорватам только и светили послематчевые пенальти
Ответить
0
0
Serhio79 (Kyiv)
13.12.2022 в 23:48
Cуддя зламав гру. Навмисно чи не навмисто, але зламав. В матчах такого рівня таких пенальті не повинно бути. Аргентинець проштовхнув м'яча в одинбік від Ліваковича, а сам намагався ообігти його з іншого. Ясна річ, дістатися до м'яча вже не встигав, бо його накривали захисники. Зіткнення не сказав би, що на 100% ігрове, але грубощів у діях хорвата не було. Навіть на пізніх стадіях єврокуюків таке на ставлять
Ответить
+1
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 23:41
Кто в курсе, на Месси два ассиста записали?
Ответить
+1
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:44
Точно не знаю, але думаю, що два. Там явно його заслуга при другому голі!
Ответить
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 00:08
Один
Ответить
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 00:27
LiveScore.c o m Там все подробно можно узнать. PS. Не даёт сайт нормально написать. Лучше бы чапманов фильтровало.)
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2022 в 23:29
Ну и .... с ним. Лучше бы, наверное, в 1/4 выиграла Бразилия. Тогда сегодня Аргентина уже ехала бы домой. Теперь в финале надежда на Францию (ну не сольют же они марокканцам), На Францию надежда еще и из гуманных соображений, Потому, как, если "бог футбола" () станет чемпионом мира, то многие его фанаты могут не пережить такую огромную для них радость. А мы не звери, мы за всё хорошее против всего плохого. Хватит уже этих богов и божков, пусть идут на пенсию один за другим. (Кому надо, тот понял).
Ответить
+1
-6
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2022 в 23:36
Ух ты какой
Ответить
0
-3
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2022 в 23:39
Извини, но некоторых из ваших (за одного уверен точно) может разорвать от радости.
0
-3
frilanser (Львів)
13.12.2022 в 23:27
А мені світло в дев'ятій виключили, але результатом - - задоволений! То, щоб ті, що дивляться мокшанську картінку не писали, що вся Україна буде боліти за Хорватію! Вона своїми автобусами й так далеко заїхала
Ответить
+3
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 23:26
Месси уже в финале ЧМ! Ж0пы мадридасов поднапряглись... Скоро у Дариана момент истины. )
Ответить
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
13.12.2022 в 23:28
Напомни , пожалуйста, кто сейчас обладатель Золотого мяча и за какую сборную он выступает. И да, поздравляю с серебрянными медалями твоего кумира.
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 23:33
Ну да, ты прав, серебряные медали у Месси уже в кармане. Теперь пойдёт за золотыми.
+3
-3
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2022 в 23:32
не скажу, чтобы очень
Ответить
+1
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 23:35
Понимаю тебя Вадим. Тебе, как никому будет напряг. А вдруг, это же футбол?
+2
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
13.12.2022 в 23:22
Закончилась Хорватия, здесь уже слишком много привозов допустили. За Гвардиола 100 миллионов хотят? Спасибо Модричу за турнир, но сборная и так прыгнула выше головы. А по Аргентине - Месси конечно хорош, наверное дадут MVP турнира, но Францию они не победят. Конечно есть еще Марокко, но скорее всего это будет такой же конец сказки в полуфинале, как и у Хорватии.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
13.12.2022 в 23:26
Полностью солидарен. Равные игроки Франции уже выбиты из турнира, где Англия была последней из них. Марокко на везении прошла два матча. Третий матч это слишком.
Ответить
+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:30
Чому не виграють у французів?Я розумію, що там твій улюбленець Бензема може підтянеться...))))Все може бути. Один матч все таки.Одно напевне можна сказати, що фінал має бути цікавим і видовищним. Головне, щоб судді його не зіпсували!
Ответить
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
13.12.2022 в 23:43
Ну уже Бензема никуда не подтянется, он в Мадриде тренируется) Чуамени и Камавинга тоже мои. Да там и ваши есть, Дембеле и Кунде
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:47
Хоч там і є два теперішні гравці Барселони, я буду вболівати все таки за одного колишнього... ))))І це не Грізман ))))
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 00:23
Умтити?))
0
0
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2022 в 23:37
Я видел финал Бразилия - Франция. Но бразильцы откровенно сваляли дурака. Надеюсь, Франция не сваляет.
Ответить
0
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
13.12.2022 в 23:43
Это да
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:50
А там якась мутна історія з Роналдо була перед фіналом. Я до кінця не розібрався, що з ним зробили, надто бліду гру він показав тоді, сам не свій був...
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
14.12.2022 в 00:47
Не, он имеет в виду, что предполагал финал Бразилия-Франция
0
0
avatar
Campeón
13.12.2022 в 23:17
глори сказали, що пенальті праведні, бо мессі бог футбола логічно ж
Ответить
+1
-4
vlotko (Броди)
13.12.2022 в 23:16
Іванна Кнолл має кращу форму чим її співвітчизники - футболісти.
Ответить
+1
-2
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:23
Іванна Кнолл має кращу форму чим всі футболісти на чемпіонаті світу разом взяті)
Ответить
+1
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.12.2022 в 23:14
Поздравления всем, кто за Месси! Красиво лучший в мире потроллил своей игрой своих недоброжелателей. Что касается пенальти, о котором здесь будут фантазировать хейтеры Месси, то он на 200% правильный. И динамика второго гола Аргентины полностью это подтвердила. Если быть более точным, в случае с пенальти, аргентинский игрок упустил мяч и какое-то время, пару секунд, мяч был ничейный. Но это не давало право хорватскому вратарю врезаться в аргентинца. Ведь тот, пусть и не стопроцентно, имел второй шанс достать мяч или навязать борьбу. И второй гол абсолютно подтверждает это. При втором голе аргентинцев, хоть и не так явно, Альварес терял мяч, но шел вперёд, получал второй шанс и добился таки гола. Браво, Альварес... Ну и третий гол... После шедеврального прохода Месси... Это просто красиво. Я никогда не зацикливался на статистике Роналду, но однажды с удивлением узнал, что, оказывается у португальца много ассистов... Типа, чуть ли не конкурент Месси по этому показателю... Кто-нибудь вспомнит, чтоб у Роналду были такие ассисты, как у Месси в случае с третим голом? Уверен, никто... И да... Скоро сестра Роналду напишет, что ее брат все-равно лучший....
Ответить
+5
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2022 в 23:15
С победой дружище
Ответить
+5
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.12.2022 в 23:16
Приветствую, Алекс!!! И всех, наших также приветствую!!! С победой, друзья!!!
+4
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 23:17
+4
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
13.12.2022 в 23:20
Олег, я свою пайку коньяку вже
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2022 в 23:25
Виталий, не хорошо одному пить
+2
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:33
+1
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:42
Дійсно, прохід Мессі був шедевральним! Звідки в нього сили на такий ривок вкінці матчу в такому рваному темпі. І всі захисники знали, що треба не давати йому грати, але все рівно не змогли зупинити! Видно з яким настроєм грає на цьому ЧС Мессі! Справжній лідер!
Ответить
+1
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:14
Хорвати стрибнули на цьому ЧС вище голови, молодці. Аргентина фаворит звичайно, але дивлюсь на їхній шлях до фіналу: Саудівська Аравія (ще й програли), Мексика, Польща (при всій повазі), Австралія, Нідерланди (ледь-ледь), Хорватія. Ну таке... Сподіваюсь хоч у фіналі буде не Марокко...
Ответить
+2
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:16
Ще подумав, що з такою сіткою і в України були б при певному везінні шанси вийти до фіналу)
Ответить
+1
0
Serhio79 (Kyiv)
13.12.2022 в 23:53
Якщо б Україна пройшла на ЧС , то потрапила б в одну групу з Англією, США та Іраном. З останніми, в контексті постачань зброї рашисьтам, нші скорігк за все, грати б відмовилися... Рещту додумайте самі
+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:58
Я гіпотетично написав. Я знаю в яку групу ми мали попасти
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
13.12.2022 в 23:13
Дякую енергетикам що хоч перший тайм дали подивиться! І щоб повиздихали всі рашисти, із-за яких не зміг другий подивитися... У тому числі, як головна зірка ЧС-2022, протягнула м'яч через півполя і видала пас, що поховав останні надії хорватів! То була славна битва... Утім ЗХ сиганула вище голови в 1/4. Тепер шанси збірної Аргентини не набагато менше ніж у французів... Головне Ліонелю відновитися, а його партнерам пам'ятати, що поки два-три суперника "висять" на Лео з м'ячем для них є трошки простору, який конче необхідно ВИКОРИСТОВУВАТИ!!!
Ответить
+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 23:10
А шо так сразу и Франция в финале? Зиеш с Эн-Несири не согласны!
Ответить
+3
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2022 в 23:12
Они и Нидерландов с португезами в финале видели, только бы не Месси. Все делается, чтобы этим чертям «веселее» было.))
Ответить
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
13.12.2022 в 23:13
Гризманн отместку даст за все страдания и унижения, причиненные в барселоне
Ответить
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2022 в 23:14
Димка, Франции туда еще попасть надо, а ты с Гризманном уже мстите.))
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
13.12.2022 в 23:16
Ну да. Чемпион мира не обыграет Марокко. ну ну.
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2022 в 23:19
Четыре года прошло, лучше посмотреть, чем все закончится.)
0
-3
Dimka26 (Чернигов)
13.12.2022 в 23:21
Что значит прошло. Есть действующий чемпион, который защищает титул свой. Состав с того времени сильно не изменился. Лидеры все те же, тренер тоже.
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2022 в 23:10
Смотрю, чем ближе к победе Аргентина, тем больше желто-коричневая масса закипает. Скоро вулкан случится.))
Ответить
+4
-4
avatar
Campeón
13.12.2022 в 23:08
раніше гол забитий нечесно назвали рукою бога і захоплювалися цим, а тепер фору в один пенальті кожного матчу як назвете? а, глори?
Ответить
+3
-5
vlotko (Броди)
13.12.2022 в 23:11
Яка фора? Пенальті праведне. Воротар збив ігрока атаки.
Ответить
+3
-1
avatar
Campeón
13.12.2022 в 23:12
праведне? алілуя
+1
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2022 в 23:07
Ожидаемо. Аргентинцев с победой! И к чему весь этот шум перед матчем нужен был? Наивно было думать, что Хорватия сможет чем то удивить соперника. Месси и компания играли просто и надежно, в отличие от танцоров-кошкометателей, которым уже и карновал не мил.
Ответить
+4
-4
Romerik (YNWA)
13.12.2022 в 23:07
Хто там на хорватів ставив? Команда, яка заслужено мала вилітати в 1/4, заслужено вилетіла в півфіналі. Це ми беремо суто футбольну оцінку їх гри, без політики і т.д. Чекаю французів в фіналі і перемогу Аргентини, або як вже вийде. Марокко там бачити не хочу і його там не буде
Ответить
+4
-3
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:11
100%!
Ответить
0
-1
Ol-g (Одесса)
13.12.2022 в 23:06
Ок. Продовжуємо підтримувати ЗСУ.
Ответить
+2
0
Дрюон (Одесса)
13.12.2022 в 23:04
Спасибо за игру. Ожидал от хорватов большего, но есть как есть. Теперь ожидаю большего от Марокко) Но скорее всего Французы - чемпионы 2022.
Ответить
+1
-3
Рівнянин (Рівне)
13.12.2022 в 23:06
Франція.
Ответить
+1
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
13.12.2022 в 23:00
Ну що хлопці, Мессі є Мессі!
Ответить
+6
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 23:02
Ну дык.
Ответить
+2
-2
sasha_lv (Львів)
13.12.2022 в 22:59
Аргентина сильніше-це факт...
Ответить
+5
0
жaжa_thе_bеst (Харьков)
13.12.2022 в 22:59
C*ка почему поле не посыпали. Почему карлик не сдох? Я очко поставил и проиграл. Обосцацца!
Ответить
+2
-9
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.12.2022 в 22:59
Месси в финале!
Ответить
+7
-5
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 23:01
Ответить
+4
-2
avatar
Campeón
13.12.2022 в 23:01
арбітр постарався. та й не лише він. після матчу з Нідерландами про мессі на цьому турнірі мали б вже забути. правила мають бути для всіх однакові
Ответить
+3
-8
sasha_lv (Львів)
13.12.2022 в 23:01
Диви,в труселя від радощів не наклади....
Ответить
+2
-6
Рівнянин (Рівне)
13.12.2022 в 23:02
Ответить
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2022 в 23:16
Ответить
+1
-2
avatar
Zidane5 (Одесса)
13.12.2022 в 22:58
Ожидал от матча намного больше. Хорваты выглядели беззубо. Месси и компания по делу в финале.Модричу респект. Если затвра не будет чуда - финал будет сильным.
Ответить
+2
0
George_D (Харьков)
13.12.2022 в 23:38
Они беззубо выглядели еще в матче с бразильцами. Первый удар в створ ворот бразильцев - это был голевой удар Петковича на флажке уже. А что они делали всю игру? А нихрена. Вместе с бразильцами. До этого в группе две блеклые ничьи.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.12.2022 в 22:58
нормально
Ответить
+3
-3
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.12.2022 в 22:56
Уявляю скільки сьогодні буде коментарів відносно пенальті...Якщо чесно, то я проти такого призначення, волію, щоб перемога не викликала питань, сумнівів і лишніх розмов!Звичайно, що пенальті вплинув на хід подій, що хорвати пішли відіграватись і т.д. Але з іншої сторони хорвати нічого не створили впереді. Другий гол пропустили не тому, що всією командою пішли відіграватись, у ва-банк, а після кутового, який міг бути і при 0-0... Ну а третій гол як контрольний вистріл.При всій повазі до хорват, не награли вони на фінал. Жодного моменту! Якби бразильці не були романтиками і грали в такий же прагматичний футбол, як та ж Аргентина, то не пішли б великими силами в атаку при рахунку 1-0 і як наслідок не пропустили б контратаку... Тому 1/2 для хорват це максимум. Вони молодці звичайно! Дякуємо за чемпіонат!!! Бажаю перемоги в матчі за 3-є місце!Аргентина заслужила на фінал. Сподіваюсь, що вирішальна гра буде з Францією!
Ответить
+4
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде