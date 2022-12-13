ЧМ. Аргентина – Хорватия 3:0. Снова с пенальти, однако не послематчевым

Чемпионат мира, 1/2 финала

"Лусаил Айконик" (Лусаил)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Когда на поле в Скалони выходит Дибала, это значит, что на каком-то моменте наставник аргентинцев понял: "Мы точно победим". Пауло сыграл свои первые минуты на этом Мундиале, в то время как Аргентина дала достойный реванш хорватам за поражения 0:3 на прошедшем Чемпионате мира. Организованность "альбиселесте" и отличная игра Месси и Альвареса избили растерянных хорватов.

"Шашечные" до перерыва не создали абсолютно ничего. Подопечные Скалони очень высоко встречали соперника, стояли мощным блоком на своей половине поля. Однако это точно не автобус – скорее организованная и сбалансированная игра футболистов защитного плана.

В атаке номинальных хозяев все было на плечах креативных игроков. Аргентинцы тоже не могли подступиться к чужим воротам, поэтому первый момент был создан с помощью дальнего удара. На 25-й минуте Энцо Фернандес развернулся перед чужим штрафным и пробил под правую стойку – Ливакович справился с этим достаточно неудобным ударом, который еще и отпрыгнул от газона. Однако через семь минут хорваты все-таки ошиблись у своих ворот.

Хулиан Альварес нашел пробел между защитниками оппонента, получил мяч за их спинами и вырвался один на один с голкипером. Нападающий едва протолкнул мимо Ливаковича, но хорват сбил аргентинца. Ловрен хоть и выбил мяч из пустых ворот, однако арбитр сразу указал на точку. Спорить Орсато не хотел: сразу же продемонстрировал желтую за разговоры Ковачичу, собственно и решение своего не отменил. Месси реализовал одиннадцатиметровый удар точно в правый угол. Голкиперу трудно было что-нибудь сделать.

???????? Argentina's new all-time leading goalscorer at the #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kZkMG2BxW3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2022

11-й гол Лионеля на Чемпионатах мира. По этому показателю он обогнал Габриеля Батистуту и теперь стал лучшим бомбардиром “альбиселесте” на Мундиалях. Ну и в частности, это пятый мяч Лео на текущем мировом первенстве – теперь он по этому показателю равен с Килианом Мбаппе.

После пропущенного гола у хорватов появилось много сумбура, из-за которого на 39-й минуте счет был уже 2:0. "Шашечные" дали пройти Альваресу мимо нескольких игроков из центра поля, а Хулиан этим воспользовался и пробил мимо голкипера. Не без судьбы везения, однако нападающий к заработанному пенальти добавил в свой актив еще и гол.

Более того, через три минуты счет должен был стать разгромным, но удар Маккалистера головой в упор потянул Ливакович. Тот сейв, который не сломал морально хорватов полностью. "Шашечным" нужен был перерыв.

На второй тайм Далич не выпустил левого защитника Сосу, который прове свои худшие 45 минут на этом Мундиале. Хорватский тренер сделал две смены в перерыве, однако вряд ли можно сказать, что они как-то перегнули игру в пользу "шашечных". Первый момент во втором тайме все равно был на счету аргентинцев: Месси из пределов штрафной мощно пробил, однако вышло в зону Ливаковича – голкипер исполнил сейв.

За час игры аргентинцы шесть раз пробили в створ, а хорваты ни одного. Эмилиано Мартинес так и не вступил в игру по-серьезному. Его действия ограничивались хорошей игрой на выходах – это он делал сегодня безупречно.

Хоть и "шашечные" поджали соперника, но индивидуальность Месси взяла свое. На 69-й минуте Лео накрутил вязы Гвардиолу, вошел в штрафную и прострелил на Альвареса – тот оформил дубль. Хулиан принял участие в трех голах Аргентины сегодня, Месси в двух. Лицо Ливаковича в тот момент передавало все эмоции хорватов.

Кстати, Дибала после выхода из скамейки для запасных добавил креатива впереди. Пауло создал момент для Маккалистера, но тот с лета из пределов штрафной не попал в ворота. Скалони при счете 3:0 выпустил сразу четырех футболистов, или не игравших на этом ЧМ, или выходивших крайне редко.

Нескучная прагматичность аргентинцев дарит им не только победу, но и разгром у полуфинале. Хорваты впервые в своей истории проиграли на Чемпионате мира с разницей в 3+ мячей, однако для них второй подряд Мундиаль на такой стадии – это очень большое достижение. Сегодня "шашечные" своими ошибками и действиями в целом показали, что на данный момент они не готовы к финалу. "Альбиселесте" сыграли наоборот.

Аргентина – Хорватия 3:0

Голы: Месси 34 (пен.), Альварес 39, 69

Аргентина: Э. Мартинес – Молина (Фойт 86), Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Де Поль (Паласиос 74), Фернандес, Паредес (Лисандро Мартинес 62), Маккалистер (Корреа 86) – Месси, Альварес (Дибала)

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич 46) – Брозович (Петкович 50) – Модрич (Майер 81), Ковачич – Пашалыч (Влашич 46), Крамарич (Левая 72), Перишич

Предупреждения: Ромеро 68, Отаменди 71 – Ливакович 32, Ковачич 32