По системе гол+пас. Месси установил новый рекорд чемпионатов мира

Сборная Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 разгромила сборную Хорватии со счетом 3:0 .

Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в этом матче забил гол с пенальти, а также отдал один голевой пас.

Таким образом, Месси на ЧМ по системе гол+пас в финальных турнирах чемпионатов мира набрал уже 20 баллов (11 голов и 9 передач).

И с такими показателями аргентинец становится рекордсменом турниров.

Отметим, что в финале ЧМ Аргентина сыграет с победителем пары Марокко – Франция.