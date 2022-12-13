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По системе гол+пас. Месси установил новый рекорд чемпионатов мира
Лео продолжает клепать рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins
Сборная Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022
Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в этом матче забил гол с пенальти, а также отдал один голевой пас.
Таким образом, Месси на ЧМ по системе гол+пас в финальных турнирах чемпионатов мира набрал уже 20 баллов (11 голов и 9 передач).
И с такими показателями аргентинец становится рекордсменом турниров.
Отметим, что в финале ЧМ Аргентина сыграет с победителем пары Марокко – Франция.
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