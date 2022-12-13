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По системе гол+пас. Месси установил новый рекорд чемпионатов мира

Чемпионат мира FIFA
(4 голосов)

Лео продолжает клепать рекорды

По системе гол+пас. Месси установил новый рекорд чемпионатов мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins

Новина українською

Сборная Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 разгромила сборную Хорватии со счетом 3:0.

Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в этом матче забил гол с пенальти, а также отдал один голевой пас.

Таким образом, Месси на ЧМ по системе гол+пас в финальных турнирах чемпионатов мира набрал уже 20 баллов (11 голов и 9 передач).

И с такими показателями аргентинец становится рекордсменом турниров.

Отметим, что в финале ЧМ Аргентина сыграет с победителем пары Марокко – Франция.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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