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Впервые в своей истории Хорватия проиграла на ЧМ с разницей в более два мяча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Обидчиком стала Аргентина

Впервые в своей истории Хорватия проиграла на ЧМ с разницей в более два мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале чемпионата мира 2022 Аргентина победила Хорватию со счетом 3:0. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда "шашечные" проиграли матч с разницей в более чем два гола.

Раньше их антирекордом были поражения 2:4 и 1:3.

Хорватия сыграет в матче за третье место ЧМ-2022 с неудачником пары Марокко – Франция. С победителем этого матча Аргентина сыграет в финале.

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В статье: Аргентина Хорватия
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