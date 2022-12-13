Чемпионат мира FIFA
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Впервые в своей истории Хорватия проиграла на ЧМ с разницей в более два мяча
Обидчиком стала Аргентина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В полуфинале чемпионата мира 2022 Аргентина победила Хорватию со счетом 3:0. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда "шашечные" проиграли матч с разницей в более чем два гола.
Раньше их антирекордом были поражения 2:4 и 1:3.
Хорватия сыграет в матче за третье место ЧМ-2022 с неудачником пары Марокко – Франция. С победителем этого матча Аргентина сыграет в финале.
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