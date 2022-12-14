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Магия хорватов закончилась, Месси и Аргентина уверенно шагают в финал. Дайджест ЧМ-2022
Говорим о главных итогах дня Мундиаля
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Чемпионат мира 2022 вышел на финишную прямую. В этот вторник состоялся первый поединок 1/2 финала, а значит впереди нас ожидает всего лишь три матча. 13-го декабря хорваты не смогли продолжить свою успешную и где-то сказочную серию в рамках Чемпионата мира. Коллектив Далича был разбит Аргентиной.
Результаты дня
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Аргентина - Хорватия 3:0
Полуфиналы начались как-то буднично. Хорваты - неприятный и неуступчивый соперник, однако против Аргентины они ничего поделать не смогли. Возможно, дело в физической готовности, ведь не стоит забывать, что в матчах 1/8 и 1/4 коллектив Далича провел по 120 минут, а после еще и тратил нервы в серии пенальти.
#Qatar2022— Selección Argentina ???????? (@Argentina) December 13, 2022
???????????? ¡¡¡SOMOS FINALISTAS!!! ???????????? pic.twitter.com/5b2HpMg9tF
Но Аргентину это волновать не должно. "Альбиселесте" грамотно воспользовалась своими шансами, забив с пенальти, после двух рикошетов за две секунду и после индивидуального гения Месси. 3:0 по итогу - коллектив Скалони шагает в финал турнира.
Гол дня
Из трех голов Аргентины отдельно стоит выделить, конечно же, последний. Центрбек "РБ Лейпцига" Гвардиол считается одним из самых перспективных ЦЗ в мире, однако против 35-летнего Месси он сражаться пока не готов. Лео в игре 1 в 1 показал юному хорвату отцовский класс, спокойно обыграв его, а после выкатив под удар Альваресу. Красота ведь.
Герой дня
Месси хвалить - это слишком просто, мы занимаемся этим последние 15 лет. Сегодня дадим дорогу молодым. 22-летний Хулиан Альварес нынешний Чемпионат мира начал в качестве игрока запаса, однако своим старанием сумел переубедить Скалони уже по ходу турнира. На его счету важнейшие голы против Польши в группе и против Австралии в 1/8. Вчера же форвард "Ман Сити" оформил свой первый дубль в рамках ЧМ и стал одним из претендентов на Золотую бутсу.
Full circle moment for Julian Alvarez ???????? pic.twitter.com/hd7aj8gAKd— ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2022
А ведь прошлой осенью ходили слухи, что за Альваресом следит "Шахтер", правда выиграть конкуренцию у "Ман Сити", скажем прямо, было просто невозможно.
Неудачник дня
Можно ли сильно винить Хорватию за 0:3 в полуфинале ЧМ? Наверное, можно, но мы не будем. "Шашечные" никогда не были грандом футбола сборных, а потому их последние достижения должны вызывать только восторженные комментарии. А вот Йошко Гвардиол действительно чуть разочаровал индивидуальным перфоманс. О третьем голе аргентинцев мы писали выше, но центрбек в целом провел не самый уверенный поединок и, возможно, чуть занизил свою цену. Правда вряд ли топ-клубы перестанут вести на него охоту.
Messi put Gvardiol in a blender on this assist ???? pic.twitter.com/5j1WNlokPd— ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2022
Цифра дня
Лионель Месси - магнит для рекордов. В матче против Хорватии форвард поставил, хотя точнее сказать повторил, очередной. Полуфинал Мундиаля 2022-го стал для Лео 25-м матчем в рамках Чемпионатов мира. Ранее подобную планку удалось установить легендарному немцу Лотару Маттеусу. Впереди у Лео Месси финал, а значит очень вероятно, что совсем скоро аргентинец побьет очередной рекорд.
Помимо этого как не упомянуть, что Лео забил свой 11-й гол в рамках Чемпионатов мира, став лучшим снайпером в истории сборной Аргентины на главном турнире планеты.
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