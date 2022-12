Магия хорватов закончилась, Месси и Аргентина уверенно шагают в финал. Дайджест ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 вышел на финишную прямую. В этот вторник состоялся первый поединок 1/2 финала, а значит впереди нас ожидает всего лишь три матча. 13-го декабря хорваты не смогли продолжить свою успешную и где-то сказочную серию в рамках Чемпионата мира. Коллектив Далича был разбит Аргентиной.

Полуфиналы начались как-то буднично. Хорваты - неприятный и неуступчивый соперник, однако против Аргентины они ничего поделать не смогли. Возможно, дело в физической готовности, ведь не стоит забывать, что в матчах 1/8 и 1/4 коллектив Далича провел по 120 минут, а после еще и тратил нервы в серии пенальти.

Но Аргентину это волновать не должно. "Альбиселесте" грамотно воспользовалась своими шансами, забив с пенальти, после двух рикошетов за две секунду и после индивидуального гения Месси. 3:0 по итогу - коллектив Скалони шагает в финал турнира.

Из трех голов Аргентины отдельно стоит выделить, конечно же, последний. Центрбек "РБ Лейпцига" Гвардиол считается одним из самых перспективных ЦЗ в мире, однако против 35-летнего Месси он сражаться пока не готов. Лео в игре 1 в 1 показал юному хорвату отцовский класс, спокойно обыграв его, а после выкатив под удар Альваресу. Красота ведь.

Месси хвалить - это слишком просто, мы занимаемся этим последние 15 лет. Сегодня дадим дорогу молодым. 22-летний Хулиан Альварес нынешний Чемпионат мира начал в качестве игрока запаса, однако своим старанием сумел переубедить Скалони уже по ходу турнира. На его счету важнейшие голы против Польши в группе и против Австралии в 1/8. Вчера же форвард "Ман Сити" оформил свой первый дубль в рамках ЧМ и стал одним из претендентов на Золотую бутсу.

А ведь прошлой осенью ходили слухи, что за Альваресом следит "Шахтер", правда выиграть конкуренцию у "Ман Сити", скажем прямо, было просто невозможно.

Можно ли сильно винить Хорватию за 0:3 в полуфинале ЧМ? Наверное, можно, но мы не будем. "Шашечные" никогда не были грандом футбола сборных, а потому их последние достижения должны вызывать только восторженные комментарии. А вот Йошко Гвардиол действительно чуть разочаровал индивидуальным перфоманс. О третьем голе аргентинцев мы писали выше, но центрбек в целом провел не самый уверенный поединок и, возможно, чуть занизил свою цену. Правда вряд ли топ-клубы перестанут вести на него охоту.

