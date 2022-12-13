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Месси первый с 1966 года футболист забивший и отдавший голевую передачу в трех разных матчах одного ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

С 1966 года ведется статистика

Месси первый с 1966 года футболист забивший и отдавший голевую передачу в трех разных матчах одного ЧМ

Фото: https://twitter.com/Argentina

Новина українською

Аргентина разгромила Хорватию (3:0) в полуфинале чемпионата мира. Месси реализовал пенальти и отдал голевую передачу на гол Хулиана Альвареса.

Он стал первым игроком с 1966 года (начало ведения статистики), которому удалось забить и отдать голевую передачу в трех разных матчах на одном чемпионате мира.

Ранее Месси также стал первым футболистом в истории, который достиг показателя в 20 результативных действий на чемпионатах мира. У него 11 голов и 9 голевых передач.

По голам на мундиалях Месси второй – впереди только Мирослав Клозе с 16-ю мячами на чемпионатах мира.

В финале Аргентина сыграет с кем-то из пары Франция – Марокко. Второй полуфинал начнется 14-го декабря в 21:00.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Хорватия Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
13.12.2022 в 23:51
Можливо це і погано, що Мессі такий ЗЛИЙ... Свариться Утім поки це сприяє збірній! Так зафігачити м'яч під перекладину з пенальті... Раніш він частіше бажав пошити голкіпера в дурники... Та і ці проходи НА ПРОЛОМ! Може його бажання, якщо не виходить обіграти, то проломити раніше Ліонелю не вистачало?
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