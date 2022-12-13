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Месси первый с 1966 года футболист забивший и отдавший голевую передачу в трех разных матчах одного ЧМ
С 1966 года ведется статистика
Фото: https://twitter.com/Argentina
Аргентина разгромила Хорватию (3:0) в полуфинале чемпионата мира. Месси реализовал пенальти и отдал голевую передачу на гол Хулиана Альвареса.
Он стал первым игроком с 1966 года (начало ведения статистики), которому удалось забить и отдать голевую передачу в трех разных матчах на одном чемпионате мира.
Ранее Месси также стал первым футболистом в истории, который достиг показателя в 20 результативных действий на чемпионатах мира. У него 11 голов и 9 голевых передач.
По голам на мундиалях Месси второй – впереди только Мирослав Клозе с 16-ю мячами на чемпионатах мира.
В финале Аргентина сыграет с кем-то из пары Франция – Марокко. Второй полуфинал начнется 14-го декабря в 21:00.
3 - Lionel Messi is the first player to score and assist in three different games in a single edition of a World Cup since 1966. Goat. #ARGCRO #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Jbiz2uTw89— OptaFranz (@OptaFranz) December 13, 2022
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