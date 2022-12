Месси первый с 1966 года футболист забивший и отдавший голевую передачу в трех разных матчах одного ЧМ

Аргентина разгромила Хорватию (3:0) в полуфинале чемпионата мира. Месси реализовал пенальти и отдал голевую передачу на гол Хулиана Альвареса.

Он стал первым игроком с 1966 года (начало ведения статистики), которому удалось забить и отдать голевую передачу в трех разных матчах на одном чемпионате мира.

Ранее Месси также стал первым футболистом в истории, который достиг показателя в 20 результативных действий на чемпионатах мира. У него 11 голов и 9 голевых передач.

По голам на мундиалях Месси второй – впереди только Мирослав Клозе с 16-ю мячами на чемпионатах мира.

В финале Аргентина сыграет с кем-то из пары Франция – Марокко. Второй полуфинал начнется 14-го декабря в 21:00.

