  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Известен лучший игрок матча первого полуфинала Аргентина – Хорватия. У него уже 4 награды
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известен лучший игрок матча первого полуфинала Аргентина – Хорватия. У него уже 4 награды

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Претендент на звание лучшего игрока турнира прямо сейчас

Известен лучший игрок матча первого полуфинала Аргентина – Хорватия. У него уже 4 награды

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Гол и результативная передача Месси помогли Аргентине разгромить Хорватию (3:0) в полуфинале чемпионата мира. Капитан "альбиселесте" признан лучшим игроком матча.

Сначала Месси реализовал спорный пенальти, назначенный после фола на Хулиане Альваресе. Потом Лео накрутил Йошко Гвардиола, снизив его цену на несколько миллионов евро, и отдав голевую передачу на того же Альвареса.

Ранее Месси уже трижды признавался игроком матча на турнире. Он становился лучшим в каждой игре плей-офф, а также в матче против сборной Мексики (2:0). Тогда Лионель забил гол.

Напомним, что Месси стал первым игроком в истории, достигшим отметки в 20 результативных действий на чемпионатах мира (11 голов и 9 голевых передач).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Хорватия Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fifa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
14.12.2022 в 00:29
Який СУПЕРЕЧЛИВИЙ? Якщо голкіпер "приймає" суперника, що прокинув повз нього м'яч, на стегно Ну так Альварес на сто відсотків використав помилку Леваковича! Там другий дійсно суперечливий момент був! Коли захисник хорватів РУКОЮ змінив траєкторію м'яча От там дійсно по одному пункту Правил "волейбол" бо рука рухалась напереріз сфері, а по іншому рука була притиснута до тулуба! Судді мабуть вирішили в такий ситуації не призначати вже другий пенальті... І з ними можна погодитися Особливо зважаючи на результат
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде