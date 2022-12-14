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Известен лучший игрок матча первого полуфинала Аргентина – Хорватия. У него уже 4 награды
Претендент на звание лучшего игрока турнира прямо сейчас
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Гол и результативная передача Месси помогли Аргентине разгромить Хорватию (3:0) в полуфинале чемпионата мира. Капитан "альбиселесте" признан лучшим игроком матча.
Сначала Месси реализовал спорный пенальти, назначенный после фола на Хулиане Альваресе. Потом Лео накрутил Йошко Гвардиола, снизив его цену на несколько миллионов евро, и отдав голевую передачу на того же Альвареса.
Ранее Месси уже трижды признавался игроком матча на турнире. Он становился лучшим в каждой игре плей-офф, а также в матче против сборной Мексики (2:0). Тогда Лионель забил гол.
Напомним, что Месси стал первым игроком в истории, достигшим отметки в 20 результативных действий на чемпионатах мира (11 голов и 9 голевых передач).
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