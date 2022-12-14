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Тренер Аргентины: Мы празднуем победу, но впереди еще один шаг
Аргентинцы вышли в финал ЧМ-2022
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о победе над командой Хорватии (3:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.
"Я думаю, что мы проводили матчи и лучше, чем этот. Соперник поспособствовал нашей победе. Играть против этой команды непросто, потому что они заняли второе место в прошлом ЧМ.
Мы празднуем, потому что это что-то очень захватывающий момент, но впереди еще один шаг. Это момент, чтобы насладиться, но теперь мы должны думать о том, что будет дальше. Мы находимся в одном шаге от победы.
Игра Хулиана Альвареса была очень хорошей. Не только потому, что он забил два гола, но и потому, что он отлично противостоял хорватскими полузащитникам. У него потрясающее видение поля", - отметил Скалони.
Напомним, в финале Мундиаля сборная Аргентины сыграет с победителем другого полуфинала, в котором в среду, 14 декабря, встретятся команды Франции и Марокко.
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