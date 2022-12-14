Тренер Аргентины: Мы празднуем победу, но впереди еще один шаг

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о победе над командой Хорватии (3:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.

"Я думаю, что мы проводили матчи и лучше, чем этот. Соперник поспособствовал нашей победе. Играть против этой команды непросто, потому что они заняли второе место в прошлом ЧМ.

Мы празднуем, потому что это что-то очень захватывающий момент, но впереди еще один шаг. Это момент, чтобы насладиться, но теперь мы должны думать о том, что будет дальше. Мы находимся в одном шаге от победы.

Игра Хулиана Альвареса была очень хорошей. Не только потому, что он забил два гола, но и потому, что он отлично противостоял хорватскими полузащитникам. У него потрясающее видение поля", - отметил Скалони.