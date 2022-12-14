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Модрич: Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти

Чемпионат мира FIFA
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Хорват - о ключевом моменте в матче с Аргентиной

Модрич: Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от команды Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира-2022.

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"Ничего не сработало. Нам предстоит восстановиться и постараться выиграть матч за третье место. Нам грустно, мы надеялись сыграть новый финал. Этого не произошло.

Мы должны поздравить Аргентину, и все. Пенальти стал ключевым моментом. Мы были хороши, мы контролировали игру. Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти.

На мой взгляд, штрафа нет. Он (Хулиан Альварес) пробил, наш вратарь вышел перед ним, и я не мог поверить, что судья назначил пенальти. Так оно и есть, невозможно это изменить.

Мы должны отдохнуть и постараться выиграть следующий матч. У нас был очень хороший чемпионат мира. На кону бронзовые медали, и надо готовиться, потому что если мы их получим, то это хороший результат", - отметил Модрич.

Напомним, сегодня свой матч проведут Франция и Марокко, которые определят вторых финалиста и участника поединка за третье место ЧМ-2022.

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В статье: Аргентина Лука Модрич Хорватия Чемпионат Мира-2022
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Источник:
L'Equipe

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