Модрич: Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от команды Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира-2022.

"Ничего не сработало. Нам предстоит восстановиться и постараться выиграть матч за третье место. Нам грустно, мы надеялись сыграть новый финал. Этого не произошло.

Мы должны поздравить Аргентину, и все. Пенальти стал ключевым моментом. Мы были хороши, мы контролировали игру. Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти.

На мой взгляд, штрафа нет. Он (Хулиан Альварес) пробил, наш вратарь вышел перед ним, и я не мог поверить, что судья назначил пенальти. Так оно и есть, невозможно это изменить.

Мы должны отдохнуть и постараться выиграть следующий матч. У нас был очень хороший чемпионат мира. На кону бронзовые медали, и надо готовиться, потому что если мы их получим, то это хороший результат", - отметил Модрич.