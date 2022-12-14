Месси завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не планирует продолжать свою международную карьеру, а чемпионат мира-2022 в Катаре станет для него последним турниром в составе "бело-голубых".

"Я очень рад завершить свой путь на чемпионатах мира в финале. Все, что я пережил на этом чемпионате мира - было эмоциональным. Учитывая то, как люди в Аргентине получали удовольствие. От этого розыгрыша до следующего еще много лет. Не думаю, что я смогу это сделать (сыграть на следующем ЧМ - прим.) . Закончить таким образом - блестяще", — сказал Месси после игры.

Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. С того момента он наиграл за "Альбиселесте" 171 матч. ЧМ-2022 стал для Лионеля пятым в карьере. На его счету 11 мячей и 9 результативных передач на Мундиалях.

Напомним, в финале ЧМ сборная Аргентины сыграет с победителем другого полуфинала, в котором в среду, 14 декабря, встретятся команды Франции и Марокко.